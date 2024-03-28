Польша введет "революционные" изменения помощи беженцам из Украины: что известно

Власти Польши готовят "революционные" изменения в закон о помощи беженцам из Украины. При этом систему финансирования питания и проживания в гостевых домах до десяти человек намерены отменить.

Об этом говорится в материале Rzeczpospolita. Как отмечается, Министерство внутренних дел 29 марта представит проект изменений в закон.

Его основные положения были представлены на конференции по жилищной ситуации беженцев из Украины. Ключевым изменением станет отмена нормы, предусматривающей финансирование питания и проживания украинцев в 40 злотых в день (400 грн) в небольших частных центрах вместимостью до десяти человек.

Также польские власти будут оплачивать пребывание украинца только в тех местах, у которых есть договоренности с воеводой и, следовательно, находятся под контролем государства. По данным правительства, в настоящее время в центрах коллективного размещения проживает 39 937 человек, то есть 4,2%. беженцев в Польше.

Мацей Душчик, заместитель министра внутренних дел, отвечающий за миграционную политику, признал, что большинство из них не сможет справиться без поддержки.

"Мы рассматриваем вопрос о частичной оплате, потому что возникла проблема, надлежащая по специальному закону гражданин Украины, а не гражданин Польши, равноценна. Мы должны это сбалансировать. Дело в том, что государство помогает, например, украинской беженцы с детьми, давая ей жилье и еду, но не гарантирует такой защиты польской матери", - отметил Душчик.

Важным изменением станет введение с 2025 разрешения на временное проживание для беженцев из Украины (оно предоставляется на три года). Специальный закон автоматически распространяется на всех, кто имеет PESEL UKR - документ, дающий возможность пребывания в Польше сроком на 18 месяцев с возможностью выехать из страны на срок до 30 дней.

У гражданина Украины будет выбор, но, если он решит остаться временно, ему придется заполнить специальное заявление в коммуне, пройти процедуру проверки в органах внутренней безопасности, пограничной службы и полиции и сдать отпечатки пальцев.

Как сообщал ранее OBOZ.UА, власти Ирландии готовятся в 5,5 раз уменьшить помощь новоприбывшим украинским беженцам - с 220 евро в неделю до 38,8 евро . То есть, примерно с 9,2 тыс. грн. до 1,6 тыс. грн.

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