В Украине хотят переписать правила переводов денег: что в НБУ решили сделать с QR-кодами

Национальный банк (НБУ) банк намерен усовершенствовать правила использования QR-кодов для переводов. Цель – приведение к единым стандартам использования структуры данных, а также графического изображения QR-кодов.

Видео дня

Об этом сообщили в самом регуляторе. Там утверждают, что нововведение:

повысит удобство расчетов с использованием кредитных и мгновенных кредитных переводов;

усовершенствует и унифицирует способы передачи, приемки и обработки реквизитов для инициирования платежной операции.

Что хотят изменить в НБУ

Уточнить требования к платежным приложениям.

В частности, как генерировать и обрабатывать QR-коды, передавать их между приложениями, размещать сканер на главной странице и брендировать QR-коды.

Обновить структуру данных QR.

Речь об определении ранее зарезервированных полей, добавлении новых поля для расширения возможностей.

Ввести формат QR-кода версии 003.

Он, отмечается, позволяет получателю указывать тип перевода ("кредитный", "мгновенный" или оба) и запрещать редактирование определенных реквизитов.

Изменения будут обсуждать с украинцами

Правила по QR-кодам Нацбанк планирует менять соответствующим постановлением. Полный текст размещен по ссылке.

При этом сам документ вынесен на общественное обсуждение. "Замечания и предложения к проекту Постановления принимаются согласно форме предоставления замечаний и предложений до 30 мая 2025 включительно", – отметили в Нацбанке.

Ограничения на переводы между картами не отменят

В то же время, несмотря на то, что Нацбанк не продлил ограничение на исходящие переводы "с карты на карту" в размере 150 000 грн в месяц, лимит продолжает действовать – согласно подписанному украинскими банками Меморандуму об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Более того, с 1 июня ограничение на переводы будет ужесточено. Новый лимит опустят до 100 000 грн в месяц.

В связи с этим заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская советует заранее позаботиться об избежании неудобств, связанных с будущими ограничениями. Прежде всего следует получить документальное подтверждение доходов.

По ее словам, это может увеличить доверие банка к клиенту – и финучреждение "в случае необходимости может увеличить лимит". Для этого следует получить:

справки ОК5 и ОК7 – это индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц;

налоговую декларацию;

зарплатные сведения;

подтверждение зачислений от государственных органов;

подтвержденные доходы членов семей;

подтверждение волонтерской деятельности "или другие документы, подтверждающие законность полученных доходов".

Кроме того, во избежание проблем нужно настроить автоматические платежи в мобильных приложениях. А также в личных кабинетах – например, при:

оплате коммунальных услуг;

подписках на электронные услуги – в частности, онлайн-медиа.

Помимо этого нужно использовать цифровые инструменты оплаты. Речь, в частности, о

Дії;

электронном кабинете налогоплательщика и т.п.

Также, отмечается, следует оптимизировать количество счетов. "Не стоит открывать чрезмерное количество счетов во избежание применения лимитов, зато стоит позаботиться о закрытии "пустых"/неработающих", – объяснила Довгальская.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, карту государственного ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!