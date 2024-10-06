Помощь безработным: на какие выплаты могут рассчитывать украинцы и повысят ли их

В 2024 году пособие по безработице в Украине зависит от страхового стажа, а максимальный размер выплат составляет 8000 грн, минимальный – 1500 грн. С 1 октября 2024 года минимальную помощь для лиц со стажем планируют повысить до 3000 грн., тогда как для тех, кто не имеет стажа, она останется на уровне 1500 грн.

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OBOZ.UA разобрался сколько платят безработным украинцам, и при каких условиях. Для получения пособия по безработице следует обратиться в ближайший центр занятости.

Если это невозможно из-за боевых действий или оккупации, можно воспользоваться электронными средствами подачи заявления. Украинцы могут зарегистрироваться как безработные с помощью:

единого государственного вебпортала электронных услуг Действие;

мобильного приложения Действие;

официальный сайт Государственной службы занятости.

Граждане, находящиеся на временно оккупированных территориях или районах боевых действий, могут подать заявление по упрощенной форме без наличия необходимых документов для регистрации. Статус безработного предоставляется с первого дня регистрации, после чего выплаты начинаются сразу.

Закон №2622-IX, принятый в 2022 году, изменил правила начисления и выплаты пособия по безработице. Получить пособие по безработице могут только те, чей страховой стаж за последние 12 месяцев составляет не менее 7 месяцев. Важным изменением стало то, что размер пособия теперь будет зависеть от продолжительности страхового стажа. Продолжительность выплат по безработице по стажу:

до 3 лет – 180 календарных дней;

от 3 до 6 лет – 210 календарных дней;

от 6 до 12 лет – 240 календарных дней;

от 12 до 18 лет – 270 календарных дней;

от 18 до 24 лет – 300 календарных дней;

от 24 до 30 лет – 330 календарных дней;

свыше 30 лет – 360 календарных дней.

В 2024 году минимальная заработная плата в Украине выросла до 8 000 грн., что автоматически увеличило и максимальный размер пособия по безработице до этого уровня. Таким образом, во время военного положения максимальная помощь не может превышать 8000 грн. Минимальная помощь для тех, кто отвечает критериям страхового стажа, составляет 1500 грн.

Государственный центр занятости принял постановление, согласно которому минимальное пособие по безработице для лиц со страховым стажем и внутренне перемещенных лиц будет повышено до 3 000 грн. Это решение вступит в силу после регистрации Министерства юстиции. Однако для людей, у которых нет необходимого стажа или не могут подтвердить свои доходы, минимальная выплата останется на уровне 1500 грн.

Размер пособия также будет определяться в соотношении к средней зарплате в зависимости от стажа. В течение первой половины срока выплаты будут предоставляться в полном размере, после этого – всего 50%. Процентные ставки пособия в зависимости от стажа:

до 3 лет – 50% средней зарплаты;

от 3 до 6 лет – 55%;

от 6 до 12 лет – 60%;

от 12 до 18 лет – 65%;

от 18 до 24 лет – 70%;

от 24 до 30 лет – 75%;

свыше 30 лет – 80%.

Если пособие по безработице перестало поступать, это может быть связано с утратой статуса безработного или другими техническими проблемами. В таком случае необходимо обратиться в центр занятости или воспользоваться онлайн-порталами для проверки статуса.

Несмотря на то, что в Украине постепенно восстанавливается экономическая активность, уровень безработицы остается высоким. На август 2024 года в стране зарегистрировано более 104 тысяч безработных, большинство из которых – женщины. В то же время реальное количество безработных может быть значительно выше из-за неофициальной занятости и трудностей в регистрации. По прогнозам правительства, в 2025 году уровень безработицы может снизиться до 17,7%, что свидетельствует о постепенном восстановлении экономики и создании новых рабочих мест.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют ввести базовую социальную помощь для наиболее уязвимых граждан, включая одиноких матерей, многодетные семьи и пенсионеров. Сумма помощи составит 4500 гривен для первого члена семьи, с поэтапным уменьшением для других членов.

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