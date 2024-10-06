В Украине планируют ввести базовую социальную помощь: сколько будут платить и кто сможет получить

В Украине планируется ввести базовую социальную помощь для наиболее уязвимых граждан, включая одиноких матерей, многодетные семьи и пенсионеров. Сумма помощи составит 4500 гривен для первого члена семьи, с поэтапным уменьшением для других членов.

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Об этом говорится в проекте, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ). Программа ориентирована на следующие категории населения:

одинокие матери;

многодетные и малообеспеченные семьи;

пенсионеры;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

другие граждане, не имеющие достаточного дохода для обеспечения минимальных потребностей.

Основная цель введения этой помощи состоит в борьбе с бедностью и поддержке тех, кто больше нуждается в государственной поддержке. Внедрение базовой помощи рассматривается как экспериментальный проект, позволяющий оценить его эффективность перед масштабным внедрением.

Базовая сумма социальной помощи установлена на уровне 4500 гривен в месяц для первого члена семьи. Для каждого следующего члена семьи сумма помощи составит 70% от базовой величины, то есть 3150 гривен.

Однако это не означает, что все получатели получат одинаковую сумму. Сумма пособия будет рассчитываться как разница между совокупным доходом семьи и базовой величиной для каждого члена семьи. Например, если совокупный доход семьи на одного человека ниже установленной базовой величины, разница будет компенсироваться за счет социальной помощи.

Для пенсионеров размер пособия будет рассчитываться в зависимости от страхового стажа. Вот как будет происходить градация:

до 10 лет стажа : 53% от базовой величины (2385 грн);

: 53% от базовой величины (2385 грн); от 10 до 20 лет стажа : 62% (2790 грн);

: 62% (2790 грн); от 20 до 30 лет стажа : 70% (3150 грн);

: 70% (3150 грн); более 30 лет стажа : 88% (3960 грн).

Базовая социальная помощь будет предоставляться по желанию граждан и не будет упразднять их право на другие виды социальной помощи. Заявление на получение помощи может подавать лицо, уже получающее один или несколько из следующих видов государственной поддержки:

помощь малообеспеченным семьям;

помощь одиноким матерям на детей;

помощь многодетным семьям;

помощь на проживание для ВПЛ;

помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Базовая социальная помощь в отличие от других видов государственной поддержки должна стать ключевым инструментом борьбы с бедностью в Украине. Этот проект учитывает потребности различных категорий граждан и направлен на преодоление социального неравенства посредством оказания государственной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, жители Сум, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), могут получить денежную помощь от ООН в размере 3600 гривен в месяц на одного человека в течение трех месяцев (10 800 грн). Для этого необходимо заполнить онлайн-заявку и отвечать критериям уязвимости.

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