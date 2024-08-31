Польские фермеры угрожают Украине снова перекрыть границу: названа причина

Польские аграрии угрожают Украине блокировать границу. Они заявили, что из-за украинских производителей их фрукты не конкурентно способны, будто разрушает рынок.

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Об этом сообщает польское издание "Радио Мария". "От 6,5 до 7 злотых – столько получают польские производители за килограмм малины. Это ниже уровня рентабельности. Аграрии опасаются, что закупочные цены будут падать дальше. Все благодаря импорту фруктов из Украины", – говорится в публикации.

В последнее время наблюдалось значительное снижение закупочных цен, сказал Сильвестр Девульский из Люблинской сельскохозяйственной палаты. Он считает, что это происходит из-за Украины.

"Польша не может конкурировать с Украиной на международном рынке, поскольку себестоимость производства там значительно ниже. Украинцы не обязаны соответствовать строгим экологическим стандартам ЕС. Поэтому высок риск потери внешних рынков", – говорится в сообщении издания.

"Замороженная малина из Польши шла преимущественно в скандинавские страны. Сегодня украинцы хотят захватить этот рынок, поэтому фермеры обращаются к власти с просьбой принять меры", – говорится в публикации.

"Введение лимитов зависит от нашей власти. По крайней мере, так считают производители. Этот продукт должен дополнять наш рынок, а не уничтожать его (…). У нас есть ряд служб на границе, которые должны проверять все транспорты, а не выборочно", – отметил Сильвестр. Дзевульский.

Ранее, как сообщал OBOZ.UA, пограничники рассказали, куда чаще всего пытаются скрыться уклоняющиеся из Украины. За поддельными документами они чаще всего направляются в Польшу. Если же говорить о незаконном пересечении границы вне пунктов пропуска – военнообязанные украинцы чаще всего выбирают Румынию и Молдову.