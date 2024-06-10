Почему военным могут задерживать зарплату: какой размер выплат

Военнослужащие в Украине могут получать ежемесячное денежное довольствие от 2 350 до 20 100 гривен, а во время военного положения дополнительные премии до 100 тысяч гривен. Задержки в выплатах могут возникать из-за отсутствия средств в бюджете или неправильно сформированных запросов на выплату.

OBOZ.UA выяснил по каким причинам может быть задержка выплат и какие выплаты получают военнослужащие. На военных не распространяется действие Кодекса законов о труде. То есть с ними не заключается трудовой договор. Права военнослужащих регулируются законом О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Зарплата военнослужащих значительно отличается от зарплаты наемных работников, поскольку она включает ежемесячное денежное довольствие и премии. Минимальная заработная плата для военнослужащих составляет от 2350 до 20100 гривен в зависимости от должности.

В период военного положения военные могут получать дополнительные премии, достигающие 100 тысяч гривен. По состоянию на 2024 год минимальная заработная плата для военнослужащих:

солдаты – 20 100 гривен;

срочники – 6 000 гривен;

курсанты военных вузов – 2350 гривен;

инструкторы – от 15 000 до 30 000 гривен.

Размер денежного довольствия зависит от должности, военного звания, квалификации, продолжительности и интенсивности военной службы. Кроме того, существуют прибавки к зарплатам за особые условия службы, режим секретности, научную степень, почетное или спортивное звание.

Денежное довольствие в период военного положения

В период военного положения военнослужащие получают ежемесячное денежное довольствие и дополнительное вознаграждение в виде премий. К примеру:

30 000 гривен – для тех, кто осуществляет боевые или специальные задания для обороны Украины;

– для тех, кто осуществляет боевые или специальные задания для обороны Украины; 50 000 гривен – для военных, выполняющих боевые или специальные задания в составе органов военного управления;

70 000 гривен – одноразовое вознаграждение за выполнение боевых задач на передовой или на оккупированных территориях;

– одноразовое вознаграждение за выполнение боевых задач на передовой или на оккупированных территориях; 100 000 гривен – для тех, кто находится в зоне активных боевых действий, или проходит лечение после ранения, а также для попавших в плен.

Эти надбавки выплачиваются пропорционально времени выполнения задач. Например, один день на передовой стоит чуть больше 3 000 гривен.

Когда поступают деньги и причины задержек

Денежное довольствие выплачивается на банковскую карту военнослужащего в два этапа. А именно:

первый этап – аванс с 5 по 15 число текущего месяца;

второй этап – основная сумма с 25 числа до начала следующего месяца.

Однако часто оплата для военных может задержаться. Задержки в выплатах могут произойти по следующим причинам:

отсутствие средств в бюджете – это может произойти из-за недостаточного финансирования или перерасхода на другие статьи бюджета;

– это может произойти из-за недостаточного финансирования или перерасхода на другие статьи бюджета; неправильно сформированные запросы на выплату : воинские части могут неправильно оформить документы или задержать их представление;

: воинские части могут неправильно оформить документы или задержать их представление; дополнительные выплаты за участие в боевых действиях: согласование таких выплат требует дополнительного времени, что может приводить к задержкам.

Кроме того, точная дата выплат может зависеть от воинских частей и рода войск, то есть Министерство обороны или Национальная гвардия. Задержки могут создавать значительные неудобства военным, которые зависят от своевременных выплат для обеспечения своих семей и покрытия собственных расходов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у участников боевых действий в Украине есть значительные льготы в налогообложении, включая освобождение от уплаты земельного налога по объектам до 2 гектаров для личного крестьянского хозяйства и уменьшение базы объекта налогообложения на 60 квадратных метров для квартир. А также льготы по уплате налогов на доходы и НДС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!