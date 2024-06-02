Льготы в налогообложении для участников боевых действий: что нужно знать

Участники боевых действий в Украине имеют значительные льготы по налогообложению, включая освобождение от уплаты земельного налога по объектам до 2 гектаров для личного крестьянского хозяйства и уменьшение базы объекта налогообложения на 60 квадратных метров для квартир. А также льготы по уплате налогов на доходы и НДС.

Согласно законам Украины, участникам боевых действий предоставляются финансовые льготы по налогообложению, охватывающие разные виды налогооблагаемых доходов. Эти льготы касаются следующего:

налог на недвижимое имущество: участники боевых действий освобождены от уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для квартир или жилых домов. База объекта обложения уменьшается на 60 кв. м для квартир и на 120 кв. м для жилых домов;

участники боевых действий освобождены от уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, База объекта обложения Земельный налог: ветераны освобождаются от уплаты земельного налога по каждому виду использования участка, в пределах установленных норм. Например, для ведения личного крестьянского хозяйства увольнение распространяется на участки размером до 2 гектаров;

налог на добавленную стоимость: операции по ввозу и поставке товаров, используемых для защиты, могут быть освобождены от уплаты НДС;

операции по ввозу и поставке товаров, используемых для защиты, налог на доходы физических лиц: военнослужащие освобождаются от уплаты налогов на доходы во время непосредственного пребывания в районе проведения боевых действий при наличии соответствующих документов.

Для военнослужащих, которые до призыва на военную службу были физическими лицами-предпринимателями, предусмотрен ряд льгот. В частности, это освобождение от обязанности начисления, уплаты и предоставления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц и единому налогу.

Также ежегодная разовая денежная помощь, оказываемая участникам антитеррористической операции, не включается в налогооблагаемый доход. Кроме описанных льгот, предусмотрены другие формы поддержки, включая независимость от налогообложения пенсий лиц, ставших инвалидами во время военных действий, и социальную поддержку для членов семей погибших воинов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские студенты, совмещающие обучение с работой, могут получить льготы по налогообложению доходов. Впрочем, для этого необходимо удовлетворять определенным требованиям – в частности, не получать стипендию или другие виды денежного довольствия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!