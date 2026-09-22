Почему продукты под собственными брендами супермаркетов дешевле обычных: в крупной сети объяснили логику

Продукты под собственными торговыми марками супермаркетов могут стоить дешевле, чем товары известных брендов, прежде всего благодаря минимальным расходам на рекламу, крупным прямым закупкам и экономии на упаковке и логистике. Отмечается, что только маркетинговая составляющая в цене крупных брендов в отдельных категориях может достигать около 10% и более. При этом более низкая цена не обязательно означает худшее качество, ведь продукцию для сетей могут производить те же предприятия, которые работают с известными торговыми марками.

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Об этом рассказала коммерческий директор одной из крупных сетей супермаркетов Валентина Кутова в комментарии СМИ. По её словам, один из главных факторов — покупатель меньше платит непосредственно за бренд.

Покупатели платят не только за сам продукт

Когда человек покупает товар у крупного известного производителя, в его цену входит не только сырье, производство, упаковка, доставка в магазин и наценка продавца. Производитель также тратит деньги на развитие и поддержку своего бренда. Отмечается , что это телевизионная и интернет-реклама, наружная реклама, продвижение в социальных сетях, маркетинговые кампании, работа над узнаваемостью торговой марки и другие расходы.

В некоторых категориях товаров такая маркетинговая составляющая у крупных международных брендов может составлять около 10% стоимости продукта или даже больше. То есть часть суммы на ценнике покупатель фактически платит не за сам продукт, а за узнаваемое название на его упаковке. В случае собственных торговых марок ситуация иная.

Отдельный бренд не нужно широко рекламировать и продвигать так же, как независимую торговую марку. Его владельцем фактически является сама сеть, которая уже имеет магазины, полки, постоянный поток покупателей и собственные каналы коммуникации. Поэтому маркетинговые расходы можно существенно сократить.

Более дешевый товар не обязательно производят на более дешевом заводе

Еще одна причина, по которой собственные марки могут стоить дешевле, заключается в производственной модели. Супермаркеты обычно не строят отдельные предприятия для каждого вида продукции под своей маркой. Они заказывают производство у компаний, которые уже располагают соответствующими мощностями.

Причём за товарами собственных торговых марок могут стоять те же предприятия, которые производят продукцию для известных брендов. В таком случае завод располагает необходимым оборудованием, технологиями, специалистами и системой контроля качества, но выпускает отдельную партию в соответствии с техническим заданием торговой сети.

Именно поэтому более низкая цена собственной торговой марки сама по себе ещё не свидетельствует о более низком качестве продукта. В то же время это не означает, что два товара с одного предприятия автоматически будут абсолютно одинаковыми. Для собственной марки сеть может заказывать другую рецептуру, состав, вес, формат упаковки или характеристики продукта.

Крупные закупки также снижают цену

Второй важный фактор — масштаб заказа. Крупная торговая сеть может договориться с производителем о выпуске значительного количества товара сразу. Чем больше гарантированный объем заказа, тем более выгодные условия может получить покупатель.

Для самого производителя это также имеет преимущества. Если он заранее знает, что сеть приобретёт большую партию продукции, предприятию проще планировать загрузку мощностей, закупку сырья и производство. Особенно ощутимым преимуществом это становится для международных сетей, которые могут объединять закупки сразу для нескольких стран.

Вместо небольших отдельных партий производитель получает крупный долгосрочный заказ, а продавец — более сильную позицию при переговорах о цене. В итоге часть полученной экономии может быть заложена в более низкую цену на полке.

Даже упаковка может удешевить продукт

Важно и то, во что упакован товар. Известные бренды часто используют упаковку как один из главных инструментов конкуренции: сложные формы, дополнительные элементы, яркий дизайн или более дорогие материалы помогают продукции выделяться на полке. Для собственной торговой марки сеть может выбрать более простое решение.

Причем экономия возникает не только за счет более низкой стоимости самой пачки, бутылки или коробки. Более компактная упаковка позволяет поместить больше единиц товара в одну коробку, на поддон или в грузовик. Продукция занимает меньше места и на складе. По оценкам компании Metro, оптимизация упаковки и связанной с ней логистики в отдельных случаях может влиять примерно на 1-4 % себестоимости продукта.

На одном товаре разница может казаться незначительной. Но когда речь идет о сотнях тысяч или миллионах единиц продукции, даже несколько процентов превращаются в существенную экономию.

Меньше посредников — меньше дополнительных затрат

Еще одна особенность собственных торговых марок заключается в том, что сеть имеет гораздо больший контроль над всей цепочкой поставок. В классической схеме между производителем и магазином могут находиться дистрибьюторы и другие посредники. Каждое дополнительное звено имеет свои расходы и прибыль, которые в конечном итоге могут отражаться на конечной цене.

В случае собственной торговой марки сеть может напрямую заказывать необходимый товар у производителя и самостоятельно планировать его поставки в магазины, что позволяет сократить часть сопутствующих расходов и лучше контролировать себестоимость. Собственная торговая марка также отличается от обычной закупки готового товара тем, что сеть может влиять на его характеристики еще до начала производства.

Она может определять необходимый вес упаковки, рецептуру, формат фасовки, вкусовые характеристики, срок хранения и другие параметры. Фактически сначала определяется, какой продукт нужен покупателю и в каком ценовом сегменте он должен продаваться, а уже потом под эту задачу подбирается производитель.

Благодаря этому в ассортименте одной сети может быть сразу несколько уровней собственных брендов — от максимально бюджетных товаров до продукции среднего или более дорогого сегмента. Поэтому утверждение, что все собственные торговые марки — это просто самые дешевые товары на полке, уже не совсем соответствует современной модели розничной торговли.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в украинских супермаркетах уже вводят ограничения на покупку отдельных продуктов — в частности, не более 6 бутылок масла или 6 кг круп на одного покупателя, хотя общего дефицита этих товаров нет. В то же время из-за более дорогой и сложной логистики цены на отдельные товары могут расти, особенно на скоропортящиеся продукты.

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