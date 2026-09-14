Супермаркеты ввели ограничения после российских ударов по складам: в Кабмине сделали заявление

В украинских супермаркетах уже вводят ограничения на покупку отдельных продуктов – в частности, не более 6 бутылок масла или 6 кг круп на одного покупателя, хотя общего дефицита этих товаров нет. В то же время из-за удорожания и усложнения логистики цены на отдельные товары могут расти, особенно на скоропортящиеся продукты, а сами ограничения в Минагрополитики называют преждевременными, поскольку они способны спровоцировать ажиотаж и панические закупки.

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Об этом рассказал министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий в интервью медиа. По его словам, производства большинства основных продуктов достаточно для внутреннего потребления, а отдельные категории Украина производит с существенным избытком.

Продукты есть, но доставлять их становится сложнее

По словам Высоцкого, на данный момент оснований говорить об общем дефиците продовольствия в Украине нет. Баланс производства и потребления свидетельствует о том, что у страны достаточно продукции для обеспечения внутреннего рынка. Проблема заключается в другом.

Из-за российских ударов традиционная модель, при которой товар поступал от производителя на большой центральный склад, а затем распределялся по магазинам, во многих случаях стала опасной или вообще недоступной. Поэтому компании переходят на более разветвленную систему. Продукция может доставляться напрямую от производителя в магазин или сначала поступать на небольшие децентрализованные склады.

Отмечается, что это позволяет снизить риск потери больших запасов товара в одном месте, но у такой схемы есть и обратная сторона — она дороже. Требуется больше автомобилей, водителей, маршрутов и времени на перевозку. Соответственно, логистическая составляющая в цене товара может увеличиваться.

Именно поэтому ситуация на полках супермаркетов в разных городах может отличаться. В одном магазине определенный товар может быть в достаточном количестве, тогда как в другом его временно не будет. Пооценке Минагрополитики, это не означает, что продукт закончился в стране. Чаще всего речь идет о ситуативном сбое в поставках.

Какие продукты чаще всего могут исчезать с полок

Наибольшие логистические риски касаются товаров, которые сложно долго хранить. Прежде всего это свежие овощи и фрукты. Они имеют ограниченный срок годности, занимают много места при перевозке и требуют быстрой доставки от производителя к потребителю.

Подобная ситуация может возникать со свежим и охлажденным мясом, а также рыбой. То есть именно в этих категориях наиболее вероятны краткосрочные перебои с ассортиментом. Если какой-то магазин временно не получил партию, это еще не означает общенационального дефицита.

Зато в отношении круп, муки, сахара, масла и других товаров длительного хранения ситуация значительно стабильнее. Высоцкий отдельно отметил, что оснований ожидать длительного исчезновения из магазинов круп, масла, муки, сахара или яиц пока нет.

Стоит ли скупать крупы и масло

На фоне сообщений об атаках на склады некоторые торговые сети начали ограничивать количество отдельных товаров, которое можно приобрести одной личностью. Речь идет, в частности, о крупах и масле. В Минагрополитики считают такие ограничения преждевременными, если они объясняются якобы физической нехваткой продуктов.

Существует риск, что подобные ограничения, напротив, могут стимулировать ажиотаж. Человек, который планировал купить одну бутылку масла, увидев лимит в шесть бутылок, может решить приобрести максимально разрешенное количество.

То есть сам факт ограничения способен создать у потребителей впечатление, что продукт вот-вот исчезнет. По словам Высоцкого, для этого сейчас нет оснований. Производства социально значимых товаров — в частности, сахара, круп и масла — достаточно.

Украина располагает большим запасом собственного продовольствия

Украинский продовольственный рынок имеет важное преимущество, ведь страна не зависит от импорта большинства базовых продуктов. Украина производит значительно больше пшеницы, чем необходимо для внутреннего потребления.

По данным, приведенным Высоцким, в этом году ожидается более 24 млн тонн пшеницы, тогда как внутренняя потребность составляет около 6 млн тонн, из которых примерно 3–3,5 млн тонн приходится на продовольственные нужды. Поэтому проблем с мукой и хлебобулочными изделиями из-за физической нехватки зерна не прогнозируется.

Аналогичная ситуация с основными крупами. Пшеничную, ячменную, овсяную, гречневую и кукурузную крупы Украина производит в объемах, превышающих внутреннее потребление. Иная ситуация с рисом — его Украина импортирует из-за ограниченных возможностей выращивания этой культуры в украинских природно-климатических условиях.

Кроме того, страна в значительной степени зависит от импорта некоторых товаров, которые фактически не производятся внутри страны, — это бананы, цитрусовые, кофе и какао-бобы. Важной импортной категорией остается морская и океаническая рыба. Из-за войны промышленный вылов в Черном и Азовском морях фактически отсутствует, поэтому здесь внутреннего производства недостаточно.

Что касается масла, Украина остается одним из наиболее обеспеченных продуктами рынков. Производство масла примерно в десять раз превышает внутреннее потребление. Поэтомуговорить о риске физического исчезновения масла из украинских магазинов из-за нехватки сырья пока нет оснований. Украина также остается экспортно-ориентированной в отношении сахара.

Овощи и фрукты

Если говорить именно о риске временного отсутствия товаров, наибольшее внимание следует уделять свежей продукции. Овощи и фрукты нельзя просто накопить на несколько месяцев, как крупы или сахар. Для них нужны соответствующие условия хранения, а часть урожая необходимо реализовать в течение относительно короткого периода.

К тому же такие товары являются объемными, поэтому их транспортировка требует значительных мощностей. Основные овощи борщевого набора — картофель, морковь, свеклу, лук и капусту – Украина производит сама. Поэтому общего дефицита этих продуктов Минагрополитики не прогнозирует. Однако отдельные регионы могут сталкиваться с временными перебоями, если нарушается доставка.

Молоко, яйца и мясо

По молочной продукции баланс близок к нейтральному. Украина импортирует часть сыров, однако в то же время экспортирует сухое и сгущенное молоко, а также масло. По оценке министра, даже полное отсутствие импорта не создало бы критической проблемы для обеспечения базовых потребностей населения в молочной продукции.

Яйца Украина также экспортирует, то есть внутреннее производство позволяет покрывать потребности населения. Украина обеспечена и собственной свининой, а по мясу птицы остается нетто-экспортером.

Только курятины производится около 1,4 млн тонн в год. Внутреннее потребление составляет около 908 тыс. тонн, еще примерно 550 тыс. тонн приходится на экспорт. Таким образом, в этом сегменте проблема заключается не в недостатке производства.

Отдельно стоит выделить соль. Ее ситуация отличается от большинства базовых продуктов, поскольку значительная часть украинских запасов была связана с предприятием "Артемсоль", территория которого оказалась под временной оккупацией. Поэтому соль Украина импортирует.

В то же время это не означает автоматического дефицита продукта. Импортные поставки можно перенастраивать, а автомобильная логистика позволяет быстрее менять маршруты в зависимости от ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине по итогам сентября 2026 года в годовом исчислении (по сравнению с августом 2025 года) инфляция вновь ускорилась — с 7,7% до 8,1%. Одним из факторов годового роста цен традиционно стало подорожание продуктов питания – на 5,9%.

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