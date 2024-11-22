Плюс 2361 грн к пенсии каждый месяц: какая категория получит прибавку в 2025 году

В Украине пенсионеры со статусом чернобыльца до конца действия военного положения, в том числе в 2025 году, будут получать доплату к пенсии. Сумма прибавки равна прожиточному минимуме для лиц, утративших трудоспособность, – 2361 грн.

Видео дня

Соответствующая норма внесена в госбюджет на 2025 год. Этот законопроект (№ 12000) уже принят депутатами Верховной Рады во втором чтении и ожидает подписи президента.

В то же время, согласно бюджету-2025, "чернобыльская" пенсия будет выплачиваться с ограничениями. Ее получат только те пенсионеры, которые постоянно проживают в зонах отселения и проживали или работали там с 1986 по 1993 год.

То есть те пенсионеры, которые переехали в зону отчуждения после 1993 года, выплату не получат. Не будут увеличиваться и пенсии тех чернобыльцев, которые продолжают работать после наступления пенсионного возраста.

Кроме того, если пенсионер покидает постоянное место жительства в зоне отселения и регистрируется за ее пределами, предоставление выплаты прекращается. Для этого Пенсионный фонд в 2025 году будет регулярно сверять данные из государственных реестров для подтверждения права на продление выплат.

Решение ограничить "чернобыльские" пенсии приняли из-за того, что украинцы массово якобы селятся в Чернобыльской зоне, после чего через суд "выбивают" себе увеличение пенсий. С начала полномасштабной войны зоне ЧАЭС формально появилось более 135 000 "новых поселенцев". Выплаты им пенсий стоят бюджету 15 млрд грн в год.

Как сообщила заместитель министра социальной политики Дарина Марчак, правоохранители установили, что ради получения выплат люди с других территорий специально "прописываются" в населенных пунктах, расположенных в зоне радиационного загрязнения. "Поселяются" они в непригодных для жизни домах и зачастую по несколько десятков человек на один адрес.

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2024 году в Украине насчитывалось 639 тыс. пенсионеров, имеющих статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы (всего в стране –10,5 млн пенсионеров). По данным Пенсионного фонда, больше всего пенсионеров-чернобыльцев в Киевской области – 206 тысяч. В Житомирской области – 89 тысяч, в Ривненской – 94 тысяч.

Как сообщал OBOZ.UA, на март 2025 года в Украине запланирована индексация пенсий, что частично компенсирует рост потребительских цен. Однако значительная часть пенсионеров все равно остается в тяжелом финансовом положении, а минимальная пенсия будет заморожена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!