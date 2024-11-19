В Украине появилась схема с пенсиями: как выбивают увеличения выплат

Украинцы массово якобы селятся в Чернобыльской зоне (зоне ЧАЭС) – после чего чего через суд "выбивают" себе увеличение пенсий. Так, с начала полномасштабной войны в Чернобыльской зоне появилось более 135 000 "новых поселенцев", что стоит бюджету 15 млрд грн в год.

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Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, передает Forbes. Она отметила: правоохранители установили, что ради получения выплат люди из других территорий специально прописываются в населенных пунктах, расположенных в зоне радиационного загрязнения.

При этом, подчеркивается, такие лица "поселяются" в непригодных для жизни домах. И часто – по несколько десятков в одной квартире.

"Дополнительные выплаты от государства составляют уже около 1,5 млрд грн в месяц или примерно 15 млрд грн в год. И прогрессия геометрическая", – отметила Марчак.

Впрочем, с проблемой намерены бороться. Для этого в проект бюджета на 2025 год добавили норму, которая предусматривает такие доплаты только людям, проживавшим в зоне ЧАЭС с 1986 по 1993 год. Т.е., все, кто стал "чернобыльцем" после этого срока больше не смогут получать выгоду от своего статуса.

Пенсии чернобыльцев: какие суммы установлены в Украине

На 1 апреля в Украине было 639 тысяч пенсионеров, имеющих статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Всего в Украине насчитывалось 10,517 млн пенсионеров. По данным ПФУ, больше всего пенсионеров-чернобыльцев в Киевской области – 206 тысяч. В Житомирской области – 89 тысяч, в Ровенской – 94 тысяч.

Лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, назначается государственная и дополнительная пенсии. В частности, пенсия назначается в размере возмещения фактических убытков, исходя из:

из заработной платы, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах;

или из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Также в Украине определены категории граждан, для которых пенсия не может быть ниже 8 тысяч гривен. К ним относятся и чернобыльцы, включая людей с инвалидностью и ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Так, для граждан, ставших инвалидами из-за травм или заболеваний, вызванных Чернобыльской катастрофой, установлены специальные минимальные пенсии. А именно:

люди с инвалидностью первой группы: 8 187 грн;

люди с инвалидностью второй группы: 6 549 грн;

люди с инвалидностью третьей группы: 5 048 грн.

Для чернобыльцев, участвовавших в ликвидации последствий аварии, пенсии рассчитываются по процентному отношению к средней заработной плате по стране:

люди с инвалидностью первой группы получают 100% от средней зарплаты;

люди с инвалидностью второй группы – 80% средней зарплаты;

люди с инвалидностью третьей группы – 60% от средней зарплаты.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении проект госбюджета Украины на 2025 год, которым предусмотрена заморозка социальных стандартов, в т.ч. минимальной зарплаты и пенсии. При этом смета в последний момент изменилась в сторону повышения расходов.

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