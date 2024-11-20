Украинцам проведут масштабную индексацию пенсий: когда увеличат выплаты

В марте 2025 года в Украине запланирована индексация пенсий, что частично компенсирует рост потребительских цен. Однако, несмотря на усилия правительства, значительная часть пенсионеров остается в тяжелом финансовом положении, что нуждается в дальнейшей поддержке.

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Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк в эфире телемарафона. Несмотря на то, что повышение будет незначительным, оно станет важным шагом в поддержке пенсионеров, сталкивающихся со значительными вызовами из-за инфляции и экономической нестабильности, вызванной войной.

По словам Цымбалюка, правительство учло опасения парламентариев относительно уровня прожиточного минимума, непосредственно влияющего на минимальные пенсии. В 2025 году минимальная пенсия в Украине будет составлять 2 300 гривен. Эта сумма остается критично низкой, учитывая темпы инфляции и рост цен на основные товары и услуги.

В марте ожидается повышение пенсионных выплат согласно уровню инфляции. Хотя оно не покроет все расходы пенсионеров, это станет частичной компенсацией для наиболее уязвимых категорий населения.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде подчеркнул, что даже в сложных условиях войны Украина выполняет свои социальные обязательства. В частности, финансирование сил обороны и социальных программ, включая пенсионные выплаты, гарантировано на 100%.

Президент также отметил, что до конца 2024 года и в следующем году все заработные платы и пенсии будут выплачиваться своевременно и в полном объеме. Индексация пенсий в марте 2025 года является частью программы, которая обеспечивает финансовую устойчивость государства и поддержку его граждан.

Украинская пенсионная система сталкивается с серьезными вызовами. По данным аналитического сервиса Опендатабот, почти половина пенсионеров, а именно 43% из более 10 млн человек, получают пенсии менее 100 долларов (эквивалент примерно 3 650 гривен). Другие категории пенсионеров:

25,6% получают пенсии в размере от 5000 до 10000 гривен (в среднем 6860 гривен);

получают пенсии в размере от 5000 до 10000 гривен (в среднем 6860 гривен); 18,6% получают выплаты в пределах от 4000 до 5000 гривен;

получают выплаты в пределах от 4000 до 5000 гривен; Только 12,7% пенсионеров имеют пенсии более 10 000 гривен.

Средний размер пенсий в наиболее обеспеченной категории составляет 15354 гривны, что эквивалентно около 370 долларам. Несмотря на индексацию, подавляющее большинство украинских пенсионеров остается в тяжелом финансовом положении, что требует дополнительных правительственных мер по улучшению благосостояния этой категории граждан.

В парламенте ведутся обсуждения программ дополнительной поддержки для граждан с минимальными пенсиями. Одной из инициатив является усиление целевой помощи, что позволит компенсировать расходы по базовым потребностям, такие как продукты питания, медикаменты и оплата коммунальных услуг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы массово якобы селятся в Чернобыльской зоне (зоне ЧАЭС) – после чего через суд "выбивают" увеличение пенсий. Так, с начала полномасштабной войны в Чернобыльской зоне появилось более 135 тыс. новых поселенцев, что стоит бюджету 15 млрд грн в год.

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