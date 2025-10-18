ПФУ показал обновленные размеры пенсий: средняя выплата выросла всего на 26 грн

В Украине с июня по октябрь средняя пенсия увеличилась всего на 26,6 грн и составила 6 436,79 грн. Традиционносамая высокая средняя пенсия – в Киеве (8848,19), а наименьшая – в Тернопольской области (4996,69 грн).

Видео дня

Об этом говорится в обновленных данных Пенсионного фонда. Средняя пенсия судьи в отставке (пожизненное денежное содержание) составляет 109 898,29 грн. По состоянию на июнь – 109 311,80 грн. Поэтому пока средняя пенсия по стране увеличилась на 26,6 грн, пенсии судей в среднем выросли на 586,49 грн. Если же учитывать только тех пенсионеров, которые вышли на пенсию по возрасту (без учета пенсий за выслугу лет), то средняя выплата с июня выросла на 15,37 грн до 6 118,51 грн.

Как выросли пенсии с начала 2025-го

Если же сравнивать динамику изменения размера пенсии с начала года, цифры будут значительно лучше. В марте провели плановую ежегодную индексацию, что позволило увеличить среднюю выплату примерно на 552 грн (рост с января по апрель).

В 2025-м (по состоянию на январь) средняя пенсия составляла 5789 грн, тогда как сейчас – 6 436,79 грн.

Какими будут пенсии в 2026-м: плохие и хорошие новости

Минимальную пенсию в следующем году планируют повысить на 9,9% – до 2 595 грн. Сам факт повышения прожиточного минимума (а вместе с тем и минимальной пенсии) – положительная новость. Ведь в Бюджетной декларации (ее предыдущей версии) предполагалось, что и в 2026-м, и в 2027-м социальные стандарты могут быть заморожены.

Плохая новость заключается в том, что такого повышения недостаточно. В 2024-м цены выросли на 12%, в 2025-м – на 9,7% (прогноз), тогда как в 2026-м цены могут вырасти на 9,9%. То есть за три года кумулятивный уровень инфляции составит 31,6%. Тогда как с января 2024-го до конца 2026-го минимальная пенсия вырастет всего лишь на 9,9%.

Это неизбежно приведет к значительному росту уровня бедности среди пенсионеров. В проекте бюджета на 2026-й предусмотрены расходы на Пенсионный фонд в размере 251,3 млрд грн. Это на 14,3 млрд грн больше, чем было в прошлом году.

В целом предусмотрено:

повышение минимальной и максимальной пенсии;

повышение надбавки за стаж;

мартовская индексация пенсии;

продолжение ограничения пенсий, размер которых больше 10 прожиточных минимумов.

Год Минимальная пенсия Максимальная пенсия 2024 2361 23610 2025 2361 23610 2026 2595 25950

Наиболее существенный перерасчет ожидается в марте. Это традиционная ежегодная индексация пенсий. Размер этого расчета станет известен только в феврале, ведь он зависит от статистических показателей за текущий год. Напомним, в рамках индексации рассчитанный по формуле размер пенсии (без надбавок) увеличивают на определенный процент.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 увеличат с 32 до 33 лет. А в 63 – вместо 22 необходимо иметь 23 года стажа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!