Пенсия за границей: могут ли украинцы получать немецкую пенсию и какие условия нужно для этого выполнить

Украинские беженцы могут получать германскую пенсию только при условии легального проживания, наличия официальной работы и минимального страхового стажа в пять лет. Пенсионный стаж, накопленный в Украине, не учитывается и специальных льготных условий для украинцев не существует.

Видео дня

OBOZ.UA разобрался, какие условия получения пенсии в Германии и можно ли получать выплаты в двух странах одновременно. Согласно германскому законодательству, пенсию могут получать не только граждане Германии, но и иностранцы, в том числе и украинцы. Однако существует несколько важных требований, которым нужно отвечать для получения права на пенсионные выплаты:

легальное проживание в Германии: это может быть статус беженца или любой другой легальный статус, позволяющий официально проживать и работать в стране;

это может быть статус беженца или любой другой легальный статус, позволяющий официально проживать и работать в стране; Достижение пенсионного возраста: возраст выхода на пенсию в Германии постепенно повышается и в 2024 году составляет 65 лет и 10 месяцев. К 2031 г. планируется постепенное увеличение пенсионного возраста до 67 лет;

наличие официальной работы и страховки: украинцы должны иметь официальное трудоустройство, подлежащее обязательному социальному страхованию. Это означает, что они должны платить взносы в немецкий пенсионный фонд;

украинцы должны иметь официальное трудоустройство, подлежащее обязательному социальному страхованию. Это означает, что они должны платить взносы в немецкий пенсионный фонд; минимальный страховой стаж: для того чтобы иметь право на пенсию, необходимо уплачивать пенсионные взносы по меньшей мере в течение пяти лет (это так называемый Mindestversicherungszeit). Только после этого украинские беженцы могут претендовать на получение германской пенсии.

Могут ли украинские беженцы, прибывшие после 2022 года, получать пенсию

Для тех украинцев, которые приехали в Германию после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, возможность получения пенсии в ближайшие годы маловероятна. Поскольку у этих беженцев, скорее всего, не было официальной работы в Германии до 2022 года, они еще не смогли накопить необходимый пятилетний страховой стаж для претензии на пенсию.

Также следует отметить, что работа и пенсионные взносы, сделанные в Украине, не учитываются при расчете пенсионного стажа в Германии, поскольку у Украины нет с Германией соглашения о социальном обеспечении. Таким образом, даже если лицо имело большой трудовой стаж в Украине, этот период не влияет на право получать немецкую пенсию.

Пенсионный возраст в Германии

Пенсионный возраст в Германии постепенно увеличивается. В 2024 году стандартный пенсионный возраст составляет 65 лет и 10 месяцев. Планируется, что к 2031 году этот возраст возрастет до 67 лет. Существуют некоторые исключения для лиц с инвалидностью или уплачивавших взносы в течение 45 лет, что позволяет им выходить на пенсию раньше без штрафных отчислений.

Однако важно понимать, что для большинства украинских беженцев эти правила одинаковы с другими иностранцами, и они не имеют права на какие-либо специальные льготы. Информация, которая появлялась в соцсетях о возможности выхода на пенсию в 57 лет, ошибочна.

Существуют ли льготные условия для украинцев

Стоит отметить, что, несмотря на разные слухи, специальных льготных условий для украинских беженцев в немецкой пенсионной системе не предусмотрено. Все они подлежат общим правилам и никаких исключений или специальных законов для них не существует. Если человек имеет пятилетний страховой стаж в Германии и достиг пенсионного возраста, он может получать пенсию по тем же правилам, что и граждане Германии.

К сожалению, немецкое законодательство не предусматривает возможность одновременного получения пенсий из двух стран. То есть, если человек уже получает пенсию в Украине, это не дает ему автоматического права претендовать на немецкую пенсию. Для этого необходимо иметь официальный трудовой стаж в Германии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине действующее пенсионное законодательство позволяет любому получателю выплаты увеличить размер пенсии. К примеру, если отложить выход на пенсию на пять лет, то размер выплаты возрастет на 54%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!