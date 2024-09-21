Любой украинец может увеличить свою пенсию на 54%: в ПФУ рассказали, что сделать
В Украине действующее пенсионное законодательство дает возможность любому получателю выплаты увеличить размер пенсии. К примеру, если отложить выход на пенсию на пять лет, то размер выплаты возрастет на 54%.
Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины. В законе о пенсионном страховании есть нормы, поощряющие граждан к более позднему уходу на пенсию. Речь идет о назначении пенсии "с отсрочкой".
Тем, кто получил право на страховую пенсию по возрасту, но после достижения пенсионного возраста изъявил желание работать и получать пенсию позже, основной размер пенсии увеличивается:
- в случае отсрочки выхода на пенсию сроком до 60 месяцев – на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа, следующий за месяцем достижения пенсионного возраста;
- в случае отсрочки выхода на пенсию сроком более 60 месяцев – на 0,75% за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста.
- Повышение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не производится.
То есть, если человек отсрочит свой выход на пенсию на один год, то получит надбавку к пенсии в размере 6% (0,5% х 12), за два года более позднего выхода на пенсию – 12% (0,5% х 24) и т.д. . Что касается отсрочки на шесть лет (72 месяца) – это увеличение основного размера пенсии на 54% (72х0,75%).
Пенсия по возрасту с отсрочкой назначается по обращению пенсионера, как правило, с первого числа месяца, в котором подано обращение.
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