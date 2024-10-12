Пенсия украинцев зависит всего от двух показателей: как считается и что может значительно увеличить выплату

В Украине размер будущей пенсии зависит от двух факторов: стажа и зарплаты. При этом увеличить размер будущей пенсии может любой желающий. Для этого нужно не только официально работать и иметь большой стаж. Еще один вариант – добровольно выйти на пенсию позже, что позволяет увеличить размер предстоящей выплаты.

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Об этом говорится в законе Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. При расчете пенсии среднюю зарплату за три года умножают на отношение средней зарплаты по стране к средней зарплате будущего пенсионера (месяц до месяца). Вышедшую сумму умножают на количество отработанных лет и на 1%.

Пенсию можно увеличить: как это сделать

Любой украинский может увеличить размер будущей пенсии. И речь не только о том, чтобы получать большую зарплату или работать дольше. Еще один вариант – войти на заслуженный отдых позже.

Если добровольно не оформлять выплату в 60 лет, а дождаться 65 лет и 7 месяцев, надбавка будет в размере 50%. Это следует из 29-й статьи Закона "Об общеобязательном пенсионном страховании". По закону, если украинец самостоятельно принимает решение выйти на пенсию позже, его выплата будет увеличена на определенный процент. Да:

если отсрочить пенсию на период до пяти лет – за каждый месяц без пенсии размер выплаты будет увеличен на 0,5%;

если отсрочить пенсию на период от пяти лет – за каждый месяц без пенсии размер выплаты будет увеличен на 0,75%.

То есть, украинец, который выйдет на пенсию на 5 лет и 7 месяцев позже, сможет получить надбавку к пенсии в размере около 50%. Допустим, если по формуле вы заработали на пенсию в размере 5 тыс. грн и решили продолжить работу и обратитесь за выплатой в 65 лет и 7 месяцев, ваша пенсия будет составлять уже 7,5 лет.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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