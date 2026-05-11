Пенсионеров активнее будут возвращать на рынок труда: как присоединиться к новой программе стажировки

Из-за острого дефицита кадров в Украине правительство планирует активнее привлекать к рынку труда людей в возрасте 50+ и пенсионеров, ведь именно они могут стать ключевым внутренним резервом вместо массового привлечения трудовых мигрантов. Для этого запускают программу "Опыт имеет значение", которая поможет украинцам старшего возраста пройти обучение, стажировку и получить новую работу, а работодателям – преодолеть кадровый голод.

Видео дня

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Особенно остро кадровый голод уже сейчас испытывают строительная отрасль, оборонная промышленность, сфера услуг, логистика и производство, где потребность в специалистах будет только расти.

По оценкам Минэкономики, дефицит кадров в Украине уже достиг 4,5 миллиона работников. В то же время правительство убеждено, что страна может обойтись без масштабного привлечения иностранных трудовых мигрантов, если активизирует собственный трудовой потенциал. Среди тех, кто сейчас не работает, но потенциально может вернуться на рынок труда:

120 тысяч родителей детей с инвалидностью;

500 тысяч родителей детей до трех лет;

750 тысяч студентов;

2,5 миллиона людей с инвалидностью;

1,6 миллиона экономически неактивных трудоспособных украинцев.

Но самый большой резерв – это пенсионеры. Сегодня в Украине около 10,4 миллиона пенсионеров, и почти 2,5 миллиона из них уже работают. Однако, по оценкам демографов к рынку труда можно привлечь еще как минимум 3,5 миллиона человек старшего возраста.

Правительство запускает программу стажировки: как приобщиться

Именно для этого правительство анонсировало новую национальную программу "Опыт имеет значение" – специальную систему стажировки для украинцев в возрасте 50+. Программа предусматривает три основных этапа:

подготовка к возвращению на работу – участникам будут помогать обновить резюме, адаптироваться к современным требованиям рынка и освоить новые практические и цифровые навыки;

– участникам будут помогать обновить резюме, адаптироваться к современным требованиям рынка и освоить новые практические и цифровые навыки; знакомство с работодателем – встречи с компаниями и согласование формата сотрудничества;

– встречи с компаниями и согласование формата сотрудничества; трудоустройство или стажировка – человек может пройти краткосрочную стажировку с перспективой официального трудоустройства.

Подать заявку на участие в национальной программе можно уже сейчас – онлайн через сайт Государственной службы занятости или оффлайн в ближайшем центре занятости. Впоследствии регистрацию также планируют открыть через портал Дія и систему "Обрій". Для участия в программе достаточно:

быть в возрасте 50+;

иметь желание вернуться к работе, сменить профессию или пройти стажировку;

заполнить онлайн-заявку или обратиться лично в центр занятости;

подготовить базовую информацию о своем опыте работы, навыках и желаемом направлении трудоустройства.

После регистрации участники будут проходить три этапа. Пилотный запуск состоится уже в апреле 2026 года в трех городах:

Киев;

Львов;

Харьков.

Пилотная фаза продлится до октября 2026 года, после чего программу планируют масштабировать на всю Украину. Отдельно к программе могут присоединиться и работодатели. Для этого нужно разместить вакансию или предложение стажировки на едином портале вакансий Государственной службы занятости, указав:

описание должности;

обязанности;

формат работы;

контактные данные.

Все вакансии будут проходить проверку, а компании смогут без рисков знакомиться с кандидатами и тестировать новый формат найма. Директор Института демографии и исследований качества жизни НАН Украины Элла Либанова отмечает, что из-за старения населения Украина просто не сможет покрывать кадровый дефицит без активного привлечения старшего поколения.

"Демографическая пирамида в Украине перевернута. Население стареет, и мы должны понимать, что экономика все меньше будет нуждаться в физической силе и все больше – интеллектуального труда", – объяснила Либанова.

По ее словам, работодателям придется отказаться от старых предубеждений, ведь работники старшего возраста – это прежде всего стабильность, ответственность и опыт, которых сейчас особенно не хватает.

В Государственной службе занятости подтверждают, что людей старшего возраста на рынке становится все больше. По словам заместителя директора ГСЗ Валентины Рыбалко, доля кандидатов в возрасте 50+ среди зарегистрированных соискателей работы выросла:

с 30% в начале 2022 года;

до 37% в мае 2026 года.

"В условиях дефицита кадров мы не можем позволить себе терять человеческий капитал из-за возрастных стереотипов", – подчеркнула она. Несмотря на кадровый голод, эйджизм на рынке труда остается серьезной проблемой. Исследование "Рынок труда после 50 лет" показало:

65% работодателей считают проблемой недостаточный уровень цифровых навыков у кандидатов 50+;

считают проблемой недостаточный уровень цифровых навыков у кандидатов 50+; 60% компаний признают, что на решение о найме влияют возрастные стереотипы;

признают, что на решение о найме влияют возрастные стереотипы; только 3% работодателей высоко оценивают способность людей 50+ работать в быстром темпе;

высоко оценивают способность людей 50+ работать в быстром темпе; только 3,1% считают, что старшие кандидаты легко обучаются новому.

Многие компании до сих пор применяют скрытые или даже открытые возрастные ограничения, несмотря на то, что это противоречит законодательству. Например, в вакансиях для сферы обслуживания работодатели нередко прямо указывают максимальный возраст кандидатов, а некоторые руководители не скрывают предвзятого отношения к людям старше 40 лет.

В последнее время тема возможного привлечения трудовых мигрантов вызвала активные дискуссии и волну фейков в соцсетях. Однако пока правительство не говорит о массовом импорте рабочей силы. Зато главный акцент именно на внутреннем потенциале.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за год средняя зарплата выросла на 18% до 29 500 грн. Самый высокий темп прироста продемонстрировала позиция маркировщика (+85%). Это объясняется автоматизацией складской логистики и критической потребностью в персонале для обработки товарных потоков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!