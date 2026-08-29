Пенсионерка пожаловалась на деревья, которые соседи посадили у забора: теперь растения должны убрать. Какие нормы действуют

Барышевский районный суд Киевской области обязал семью удалить деревья и кусты, которые они посадили слишком близко к забору и соседнему участку. Такое решение было принято по иску соседки, которой мешали чужие растения.

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Об этом говорится в решении по делу № 355/86/26 от 10 августа 2026 года. Пенсионерка подала иск в суд, в котором указала, что ее соседи посадили деревья и кусты на расстоянии от 0,664 м до 3,63 м от ее участка. Из-за этого кроны и корни деревьев проникают на ее участок.

"Она имеет плохое здоровье и живет на мизерную пенсию, вынуждена отстаивать свои права в судах, тратить время и средства, нервничать. Поведение ответчика вызывает у неё длительные моральные страдания, вызванные тем, что она несколько лет вынуждена терпеть постоянные нарушения правил добрососедства со стороны ответчика и причиняемые ей дополнительные хлопоты. Она считает, что на этих основаниях имеет право на возмещение морального вреда, причиненного в результате нарушения ее прав", – говорится в материалах дела.

Суд изучил документы о праве собственности сторон, акты обследования комиссий, заключения полиции о предыдущих конфликтах, а также доводы сторон. Комиссия установила, что деревья и кусты действительно высажены с нарушением ДБН, на расстоянии меньше, чем предусмотрено (должно быть 4–6 м для деревьев, 1 м для кустов). Доказательств разрушения зданий или невозможности пользования участком из-за корней представлено не было, но затенение и неудобства подтверждены.

Суд обязал удовлетворить иск. "Обязать устранить препятствия в пользовании земельными участками путем удаления деревьев и кустарников, высаженных с нарушением ДБН (на расстоянии от 0,664 м до 3,63 м от границы).В части взыскания морального ущерба – отказать", – говорится в решении суда.

Отметим, что государственные строительные нормы (ДСН) обязывают соблюдать следующие правила:

Для новой усадебной и дачной застройки расстояние от границы следует устанавливать не менее 3 м.

Расстояние от границы смежного земельного участка до стволов высаживаемых деревьев должно составлять от 4 м до 6 м в зависимости от размера кроны (но не менее 1/2 диаметра кроны дерева), а до кустарников – 1,0 м.

Как ранее писал OBOZ.UA, Святошинский районный суд города Киева отказал в удовлетворении иска бывшей директору Специальной школы №16, которая пыталась восстановиться в должности после громкого увольнения. Бывшая руководительница, возглавлявшая учреждение почти 25 лет, обжаловала приказы о вынесении выговоров и увольнении, а также требовала выплаты среднего заработка за время прогула (57,5 тыс. грн) и компенсации морального вреда (50 тыс. грн).

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