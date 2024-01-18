Пенсионерам в Украине сделают доплаты от ООН: кто может получить тысячи

Некоторым пенсионерам будут выплачивать пособие от Всемирной продовольственной программы. Сумма доплаты зависит от размера пенсии конкретного украинца. В Минсоцполитики сообщили, что в 2024 году продолжат выплачивать пособие и назвали категорию пенсионеров.

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Как пишет издание "На пенсии", во время заседания рабочей группы Проекта реформ гуманитарной помощи и международного развития для Украины (PeReHID) было анонсировано, что дополнительные выплаты пенсионерам от ВПП ООН запланированы и на 2024 год.

Выплаты от ВПП ООН получали пенсионеры:

обитающих на территориях боевых действий или при фронтовых территориях;

пенсия которых не превышает 3250 гривен, но первоначально эта сумма составила 3000 гривен;

такие лица ранее не получали никаких выплат от ООН и других международных организаций и не получают выплаты внутренне перемещенным лицам.

Размер доплаты зависит от размера пенсии. Если пенсионер получает 2400, то ему доплачивают 850 гривен, если пенсия составляет 3000 гривен, то сумма доплаты от ООН – 250 гривен. Чтобы получить такую надбавку, не нужно было писать заявление и обращаться в Пенсионный фонд, это делалось автоматически. Доплата начислялась на карту пенсионера вместе с пенсией.

Как будет происходить доплата от ООН до пенсии в 2024 году, пока неизвестно. Пока известно, что такие доплаты могут быть установлены пенсионерам с инвалидностью.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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