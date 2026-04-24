Пенсионерам будут доплачивать почти 3 тыс. грн ежемесячно: кто имеет право на надбавку

В 2026 году неработающие пенсионеры со статусом пострадавших от Чернобыльской катастрофы могут получать ежемесячную доплату в размере 2595 гривен. Надбавка назначается только тем, кто проживал или работал в зоне гарантированного добровольного отселения до 1993 года, не покидал ее и не имеет официальной работы.

Видео дня

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). По сравнению с 2025 годом ее размер вырос на 234 гривны, а получить ее могут только те граждане, которые соответствуют четко определенным условиям.

Доплата устанавливается для неработающих пенсионеров, которые постоянно проживают в зоне гарантированного добровольного отселения. Однако самого факта проживания недостаточно. Чтобы получить надбавку, человек должен также подтвердить, что он проживал или работал в этой зоне по состоянию на 26 апреля 1986 года – в день аварии на Чернобыльской АЭС или в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года.

Еще одно обязательное условие – наличие официального статуса лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы. В 2026 году ежемесячная доплата составляет 2595 гривен. Для сравнения, в 2025 году ее размер составлял 2361 гривну.

Перерасчет был произведен автоматически для тех пенсионеров, которым такая доплата уже была назначена ранее. Пенсионный фонд осуществил массовое обновление выплат с 1 января 2026 года в соответствии с новым государственным бюджетом.

В большинстве случаев Пенсионный фонд проверяет необходимую информацию через государственные реестры, но бывают ситуации, когда нужных сведений нет. В таком случае факт проживания или работы в соответствующей зоне может быть установлен при определенных условиях. Для этого необходимо, чтобы:

человек имел официальный статус пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы;

в государственных реестрах не было информации о том, что после 1 января 1993 года он менял место жительства за пределами зоны гарантированного добровольного отселения.

Если пенсионер менял адрес только в пределах этой же зоны, это не считается потерей права на доплату. В частности, есть четко определенные случаи, когда доплата не устанавливается.

Надбавку не получат лица, которые после аварии на Чернобыльской АЭС выехали из зоны гарантированного добровольного отселения, а впоследствии вернулись туда на постоянное проживание. Также выплата не предусмотрена для тех, кто впервые переехал в эту зону уже после 26 апреля 1986 года.

То есть если человек поселился там уже после аварии, право на специальную чернобыльскую доплату не возникает. Еще одна важная причина для отказа – трудоустройство. Доплата назначается исключительно неработающим пенсионерам. Если человек официально работает или имеет другую занятость, выплату прекращают.

Даже если надбавка уже была назначена, ее могут отменить, если пенсионер покидает место постоянного проживания в зоне гарантированного добровольного отселения или если официально трудоустраивается. Именно поэтому важно своевременно сообщать об изменении места жительства или статуса занятости, чтобы избежать переплат и дальнейших судебных споров по возврату средств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!