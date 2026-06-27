Пенсии в Украине с 1 июля: кому и как пересчитают

Общего перерасчета пенсий с июля в Украине не будет. Индексация состоялась 1 марта. Однако часть пенсий все же пересчитают. Речь идет о тех, кто достиг определенного возраста — автоматические возрастные надбавки к пенсиям.

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Так, пенсионеры, перешагнувшие очередной возрастной рубеж, получат ежемесячные доплаты. Важное условие – общий размер пенсии не должен превышать 10 340,35 грн:

70–74 года – +300 грн;

75–79 лет – +456 грн;

80 лет и старше – +570 грн.

Обращаться в ПФУ не нужно, начисление произойдет автоматически. Деньги начисляются не с первого числа месяца, а строго со дня рождения. То есть, если вам исполнилось 70 лет 1-го числа, вы получите полные 300 гривен за этот месяц. А вот если юбилей отмечали 20-го числа, то за первый месяц придет лишь "хвостик" – пропорционально тем 10 дням, которые остались до конца месяца. В следующем месяце выплата уже будет полной.

Кроме того, есть ещё один не менее важный момент в расчёте надбавки: лицу, достигшему следующего возрастного уровня, например 75-летия, надбавка к пенсии составит 156 грн, ведь у такого пенсионера уже есть надбавка в размере 300 грн, назначенная в 70 лет, то есть производится доначисление до следующего размера.

Какие пенсии получают украинцы

Средняя пенсия с 1 января по 1 апреля выросла с 6 544,6 до 7 236,49 грн. Это произошло в первую очередь благодаря мартовской индексации, в результате которой пересчитали большинство выплат. Пенсии судей не индексировали, однако их размер также вырос — с 112 388,72 до 114 163,6 грн.

И хотя средняя пенсия сейчас составляет более семи тысяч гривен, выплату до 5000 грн в месяц получают более 4,5 млн пенсионеров (или 45% от общего числа).

Средняя пенсия по инвалидности составляет 6 530,2 грн, в случае потери кормильца — 7 689,16 грн. Судьи же традиционно получают самую высокую пенсию (пожизненное денежное содержание).

И хотя пенсии судей не индексируются с 1 марта, они также растут. Например, бывший председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк в своей декларации указал пенсию за 2025 год в размере 4 133 968 грн. Это 344 497 грн в месяц. Тогда как в 2024 году он получил от ПФУ за год 3 734 738 грн, то есть 311 228 грн в месяц.

Если же учитывать только пенсии тех, кто вышел на заслуженный отдых по общим правилам (то есть по возрасту), в Украине средняя выплата по состоянию на 1 апреля 2026 года составляет 6 830,85 грн.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что, несмотря на решение Верховного Суда о неправильной индексации новых пенсий, автоматический перерасчет пенсий не проводится. Чтобы увеличить свою выплату, придется искать адвоката, писать исковое заявление, подавать документы в суд и ждать решения. Хорошая новость — для всех новых пенсионеров суд удовлетворит иск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!