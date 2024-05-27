Пенсии по инвалидности в июне 2024 года: как изменится минимальный размер выплат

В июне 2024 года размер пенсий по инвалидности останется неизменными : для лиц с инвалидностью I группы – 2760 гривен, для неработающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2520 гривен, а для работающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2093 гривен. Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы и военные получают значительно более высокие пенсионные выплаты, которые зависят от группы инвалидности и денежного довольствия.

OBOZ.UA выяснил, какие пенсии по инвалидности ждать в июне. Условия назначения и размеры пенсий по инвалидности определены Законом Украины от 09.07.2003 № 1058-IV Об общеобязательном государственном пенсионном страховании (статьи 30 - 35).

Пенсии по инвалидности назначаются людям с инвалидностью при страховом стаже от 1 до 15 лет. Требуемая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором установлена инвалидность. Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах от размера пенсии по возрасту:

100% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;

по возрасту – лицам с инвалидностью I группы; 90% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;

по возрасту – лицам с инвалидностью II группы; 50% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности в июне 2024 года

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности останутся неизменными в июне 2024 года. И будут составлять:

для лиц с инвалидностью I группы – 2760 гривен;

для неработающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2520 гривен;

для работающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2093 грн.

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление на назначение пенсии подано позже трех месяцев со дня установления инвалидности. Если заявление на назначение пенсии подано позже – пенсия назначается со дня обращения за ней.

Особенности начисления пенсий по инвалидности через ЧАЭС

Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы получают более высокие пенсионные выплаты. Размер пенсий для таких категорий устанавливается в зависимости от группы инвалидности:

I группа – 8 187 гривен;

II группа – 6 549 гривен;

III группа – 5 048 гривен;

дети-инвалиды – 5048 гривен.

Ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы получают совсем другие суммы. Они рассчитываются на основе зарплаты в зоне ЧАЭС между 1986 и 1990 годами или на пятикратной минимальной зарплате на 1 января начисления:

I группа – 13 376 гривен;

II группа – 10 700 гривен;

III группа – 8025 гривен.

Пенсия по инвалидности для военных

Пенсия по инвалидности для военных назначается в случае увечья вследствие службы или болезни, вызванной ею. Размер таких пенсий зависит от процента денежного довольствия:

I группа – 100% от денежного довольствия;

от денежного довольствия; II группа – 80%;

III группа – 60%.

Таким образом, в июне 2024 минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности останутся на уровне предыдущих месяцев. Несмотря на экономические вызовы и инфляционные процессы, правительство сохраняет социальные гарантии для людей с инвалидностью.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, участники боевых действий могут получить пенсию по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при наличии страхового стажа соответственно не менее 25 и 20 лет. А также они могут получить военную пенсию по выслуге лет, если у них 25 или более лет военной службы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!