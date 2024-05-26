Пенсионные выплаты и льготы для лиц со статусом участника боевых действий: на что могут рассчитывать защитники

Участники боевых действий могут получить пенсию по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при наличии страхового стажа соответственно не менее 25 и 20 лет. А также они могут получить военную пенсию по выслуге лет, если у них 25 или более лет военной службы.

OBOZ.UA выяснил, на какие выплаты могут рассчитывать участники боевых действий. Статья 115 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" устанавливает льготные условия для получения пенсии для участников боевых действий.

Например, мужчины могут получить пенсию по достижении 55 лет, а женщины – 50 лет, при наличии страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин. Они также могут получить военную пенсию по выслуге лет, если у них 25 или более лет военной службы. Условия этой льготы были установлены с 1 октября 2020 г., а ранее требовалось 20 лет военной службы.

Отдельные лица со статусом инвалида имеют право на военную пенсию и ежемесячное государственное адресное пособие к пенсии, если размер их пенсии не достигает определенного уровня. Кроме того, участники боевых действий получают дополнительные социальные выплаты, такие как компенсации за участие в боевых действиях, денежное пособие на оздоровление и другие материальные пособия.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 28.07.2010 №656 в случае, когда ежемесячный размер пенсионных выплат не достигает 4958 грн, таким лицам выплачивается ежемесячное государственное адресное пособие к пенсии в сумме, которой не хватает до указанных размеров. Участники ставших нетрудоспособными боевых действий также получают дополнительную сумму к пенсии в размере 25% от минимального прожиточного уровня.

В 2024 году прожиточный минимум составил 2361 гривну, следовательно, в текущем году эта доплата составляет 590,25 гривны. Согласно законодательству Украины, участникам боевых действий назначается ежемесячное целевое пособие в размере 40 гривен, независимо от размера их пенсий или других доплат.

Все эти меры предназначены для поддержки участников боевых действий и их семей по возвращении с военной службы. Однако многие специалисты считают, что нужны дальнейшие изменения в законодательстве, чтобы лучше учитывать потребности этой категории граждан.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, минимальный стаж для получения пенсии составляет 15 лет. В случае, если не достигнут этот показатель, вместо пенсионных выплат предоставляется социальная помощь. С минимальным стажем выйти на пенсию можно только в 65 лет.

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