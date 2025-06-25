Пенсии пересчитают: кто и сколько будет получать с 1 июля. Названы точные суммы

В Украине с 1 июля на перерасчет пенсии могут рассчитывать те, кто выполнил условия по стажу и достиг определенного возраста. Наибольшая сумма прибавки (по сравнению с расчетным размером выплаты) - 570 грн.

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Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины. Например, если вам исполнилось 65 лет и вы имеете полный страховой стаж (для мужчин это 35 лет, а для женщин - 30 лет), то минимальный размер вашей пенсии должен составлять от 3758 грн.

Например, если вам в июле исполняется 65 лет и вы имеете пенсию в 3500 грн и полный стаж, выплату должны повысить до 3758 грн.

Размеры минимальной пенсии в Украине

Размер пенсии Условие Возраст >3758 грн полный стаж (30/35 лет) от 65 лет >3758 грн стаж от 20/25 лет от 80 лет >3613 грн полный стаж (30/35 лет) от 70 до 80 лет >3323 грн полный стаж (30/35 лет) от 70 лет >3038 грн выполнили условия для выхода на пенсию

Также украинцы имеют право на ежемесячные компенсационные выплаты для пенсионеров в возрасте старше 70 лет, которые устанавливаются, если размер пенсии таких пенсионеров не достигает 10 340,35 грн. Речь идет о таких суммах:

до 570 грн - людям старше 80 лет;

до 456 грн - людям в возрасте от 75-80 лет;

до 300 грн - людям в возрасте от 70-75 лет.

Какие пенсии получают украинцы сейчас

По состоянию на 1 апреля (это самые свежие цифры) пенсию в Украине получают 10 млн 331 тыс. человек. Большинство имеет пенсию до 5 тыс. грн. Такую выплату получают 56,6%. В то же время более 10 тыс. грн получают пенсию всего 1,5 млн человек (или 14,5% от общего количества).

Средняя пенсия в Украине составляет 6,3 тыс. грн. А если не учитывать специальных пенсионеров (это военные, прокуроры, судьи и т.д.), то средняя пенсия составляет чуть больше 6 тыс. грн. Больше всего повезло судьям. Сейчас они получают среднюю пенсию в размере 108,3 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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