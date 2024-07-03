Пенсии на временно оккупированных территориях: выплачивают ли и как обновить

Пенсионеры на временно оккупированных территориях продолжают получать пенсии на свои банковские счета, поскольку доставка через "Укрпочту" стала невозможной. Для возобновления выплат пенсионеры должны подать онлайн через портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и пройти процедуру установления лица.

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Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №162. Правительство продолжает обеспечивать выплату пенсий всем гражданам, включая тех, кто находится на этих территориях. Однако способ получения пенсии претерпел некоторые изменения.

Пенсионеры, оставшиеся на оккупированных территориях после 24 февраля 2022, продолжают получать пенсии на свои текущие счета в банках. Впрочем, получение пенсий через Укрпочту стало невозможным, поэтому для пенсионеров были автоматически открыты счета в Ощадбанке. Как пенсионерам на ТОТ получать пенсии:

для тех, кто уже имел банковский счет: если пенсионер получал пенсию на банковскую карту, ничего не изменилось, деньги продолжают зачисляться на эти счета, и есть возможность снятия или перевода средств на другой счет;

если пенсионер получал пенсию на банковскую карту, деньги продолжают зачисляться на эти счета, и есть для тех, кто получал пенсию через "Укрпочту": "Укрпочта" упустила возможность доставлять пенсии на оккупированные территории, поэтому ПФУ автоматически открыл счета в "Ощадбанке" для таких пенсионеров.

Как процесс на самом деле

На практике дела обстоят по-другому. Чтобы получить денежные средства, лицо должно лично обратиться в банк и заключить договор на открытие банковского счета.

Если пенсионер хочет получать выплаты на другой счет, ему придется обратиться в орган Пенсионного фонда и подать письменное обращение с указанием реквизитов другого счета. Однако на оккупированных территориях такие обращения возможны только через Интернет через электронный портал ПФУ.

Однако на практике наблюдается другая картина. У пенсионеров, оставшихся на оккупированных территориях, нет возможности выехать из-за сложной ситуации безопасности и отсутствия пунктов пропуска. Многие не имели информации об автоматически открытых счетах по инициативе Пенсионного фонда и не обращались в банк для заключения договора.

Возобновление выплат и необходимые действия

Если пенсионер не обращался в ПФУ или банк в течение 6 месяцев, зачисленные на счета средства возвращаются в ПФУ. Для возобновления выплат пенсии нужно выполнить следующие действия:

подать заявление на возобновление выплат пенсии: заявление можно отправить электронным путем через портал ПФУ, авторизовавшись с помощью логина и пароля, электронной цифровой подписи или Действие. Подписи;

заявление можно отправить электронным путем через портал ПФУ, авторизовавшись с помощью логина и пароля, электронной цифровой подписи или Действие. Подписи; указать реквизиты банковского счета: если у пенсионера нет открытого счета в банке, можно открыть его дистанционно, например, в "Приватбанке", monobank, "А-Банке" и других;

если у пенсионера нет открытого счета в банке, можно открыть его дистанционно, например, в "Приватбанке", monobank, "А-Банке" и других; процедура установления личности: ПФУ должно убедиться, что пенсионер жив. Это можно сделать двумя способами: пройти видеоидентификацию или авторизироваться на портале ПФУ с использованием Действия. В случае авторизации с Действие. Подписью дополнительная видеоидентификация не требуется.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские участники боевых действий (УБД) могут выйти на пенсию на льготных условиях, а также имеют право на дополнительные социальные выплаты, в частности компенсации за участие в боевых действиях, денежную помощь на оздоровление и другие материальные пособия.

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