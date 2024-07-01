Пенсии и льготы для УБД: сколько получают ветераны войны в Украине

Украинские участники боевых действий (УБД) могут выйти на пенсию на льготных условиях, а также имеют право на дополнительные социальные выплаты, в частности компенсации за участие в боевых действиях, денежное пособие на оздоровление и другие материальные пособия.

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OBOZ.UA разобрался с аспектами пенсионного обеспечения УБД в украинском законодательстве.

Когда назначают пенсию участникам боевых действий

Согласно статье 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсия гражданам со статусом УБД может быть назначена после достижения ими 50 или 55 лет (для женщин и мужчин соответственно). Также для этого они должны иметь страховой или военный стаж не менее 20 (женщины) или 25 (мужчины) лет.

Право на снижение пенсионного возраста имеют и родные военных, погибших во время боевых действий. К семье военных относятся супруга (муж), если они не вступили в повторный брак, родители, которым предоставлен статус семьи погибшего защитника/защитницы Украины.

Размер пенсии УБД

Размер пенсии у граждан со статусом УБД со всеми надбавками (кроме пенсий за особые заслуги) должно составлять не менее 210% уровня прожиточного минимума, который в 2024 году составляет 2361 гривну. Вычислить минимальную пенсию участников боевых действий можно по формуле:

2361 х 2,1 = 4958,1 грн

Кроме того, нетрудоспособные участники боевых действий также получают доплаты к пенсии в размере 25% от минимального прожиточного уровня (590,25 гривны), а также ежемесячное целевое пособие в размере 40 гривен, независимо от размера пенсий и других доплат.

Отдельные виды военной службы могут относиться к выслуге лет в полуторном, двойном и даже тройном размере. К примеру, в тройном размере засчитываются периоды участия в боевых действиях, в том числе время непосредственного участия в АТО.

В соответствии с Законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" граждане имеют право на доплату к пенсии, если они были награждены орденами. Размер доплат составляет от 20% до 40% прожиточного минимума (от 472,2 до 944,4 грн.).

Военным, которым присвоили статус лица, имеющего особые заслуги перед Родиной (Герои Украины, которым, начиная с 2014 года, вручен орден "Золотая Звезда", лица, награжденные орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, орденом княгини Ольги трех степеней), доплачивают 70% прожиточного минимума (1652,7 грн). В зависимости от награды, доплаты тем, у кого есть особые заслуги перед Родиной, будут составлять ежемесячно от одной до трех минимальных зарплат. Доплата за особые награды устанавливается независимо от вида пенсии.

Также OBOZ.UA сообщал, что военные могут получить пенсию по инвалидности – ее назначают после увольнения со службы. Она предоставляется независимо от возраста и продолжительности службы, если инвалидность наступила во время прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения.

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