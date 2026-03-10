Эти продукты подорожают первыми: украинцам рассказали, какую стоимость ждать после взлета цен на бензин

После подорожания топлива в Украине первыми могут вырасти цены на импортные овощи и фрукты, поскольку их стоимость быстро реагирует на изменения логистики и курса валют. Позже подорожание может коснуться мяса и молочных продуктов, но их реакция на рост расходов на топливо обычно происходит с задержкой.

Об этом сообщил аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка в комментарии 24Каналу. Топливо является важной составляющей расходов во всей цепи поставок продуктов – от производителя до полки супермаркета .

Когда цены на бензин или дизель растут, дорожает перевозка товаров, работа складов, холодильного оборудования и дистрибуция. Поэтому производители, импортеры и торговые сети постепенно перекладывают дополнительные расходы на конечную цену продукции.

Гопка объясняет, что в первую очередь реагируют товары с коротким циклом поставок или те, что сильно зависят от импорта. По его словам, подорожание топлива быстро влияет на логистику, а соответственно на продукты, которые нужно часто перевозить или быстро реализовывать.

Быстрее всего на изменение стоимости топлива реагируют импортные овощи и фрукты. Отмечается, что это связано с тем, что они имеют быстрый оборот, а их цена сильно зависит от стоимости транспортировки и курса валют. Особенно это касается тепличной продукции, которая часто поступает в Украину из-за рубежа. Например, в 2025 году основным поставщиком помидоров и огурцов была Турция, ее доля в импорте этих овощей превышала 80% в стоимостном измерении.

Поэтому любое удорожание логистики, страхования перевозок или колебания валют быстро сказывается на стоимости таких продуктов в магазинах. Фактически волна роста расходов на топливо и транспортировку может переноситься на полки супермаркетов значительно быстрее, чем в случае товаров с длинным циклом производства.

Повышение стоимости топлива может повлиять и на мясную продукцию, но этот процесс обычно происходит медленнее. Главная причина – в структуре затрат животноводства. Одним из ключевых компонентов себестоимости являются корма, и производители часто имеют определенные запасы, которые позволяют сдерживать цены в течение некоторого времени.

Поэтому реакция на подорожание топлива может затянуться примерно на 1-3 месяца. В то же время если цены на топливо продолжат расти стабильно, давление на себестоимость производства мяса будет постепенно усиливаться.

Сейчас на внутреннем рынке предложение мяса остается достаточно высоким, что сдерживает резкое повышение цен. Однако заметные изменения могут появиться ближе к периоду большого спроса, в частности накануне Пасхи.

Похожая ситуация может возникнуть и с молочной продукцией. Однако здесь есть дополнительный фактор – высокая энергоемкость переработки и необходимость поддержания "холодной цепи" во время транспортировки. Подорожание топлива может скорее влиять на расходы на сбор молока, его перевозку на перерабатывающие предприятия и доставку готовой продукции в магазины.

По последним оценкам, индекс потребительских цен на молочные продукты по состоянию на март 2026 года составляет около 100,5%, что свидетельствует о небольшом повышении цен в этой категории. Зато индекс цен на мясные продукты пока остается чуть ниже 100%, что означает незначительное снижение стоимости в среднем за месяц. Однако ситуация может измениться, если рост цен на топливо будет продолжаться.

Стоит учитывать, что часть компаний пока работает по контрактам, которые были заключены еще до подорожания топлива. Именно поэтому повышение цен на продукты не всегда происходит мгновенно. Однако с завершением таких контрактов новые расходы на логистику и транспортировку начнут постепенно закладываться в стоимость товаров.

