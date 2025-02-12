От неизвестного хобби до потери миллиардов: британец захотел выкупить свалку ради выброшенных в помойку биткоинов

Британец Джеймс Хауэллс, потерявший 787 миллионов фунтов стерлингов из-за того, что его девушка выбросила жесткий диск с биткоинами, теперь хочет купить свалку, чтобы найти ее. Он пытается вернуть свои активы после того, как городской совет отказал ему в поисках на свалке.

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Об этом пишет Binance Square. В 2009 году, во время кратковременного эксперимента, Джеймс Хауэллс добыл 8000 биткоинов – тогда еще малоизвестных криптовалют, не имевших большой стоимости.

Для Хауэлла это был лишь способ поиграть с компьютером, не более того. Он даже не догадывался, что через несколько лет эти криптомонеты будут стоить миллионы долларов. Однако после того, как его девушка, Халфин Эдди-Эванс, пожаловалась на шумный вентилятор его ноутбука, Хауэллс прекратил добычу. И даже когда случайно пролил лимонад на ноутбук, что сделало его нетрудоспособным, Хауэллс не смог перенести важные файлы на другое устройство.

Закрытый ключ биткойн-кошелька остался на поврежденном жестком диске, и, хотя Хауэллс пытался сохранить свои данные, он так и не смог передать ключ из-за проблем совместимости с операционной системой Apple. В том же году Хауэллс решил провести расчистку старых вещей и попросил свою девушку Эдди-Эванс помочь ему избавиться от ненужных предметов.

Она отнесла на свалку несколько мешков с вещами, среди которых был и жесткий диск, содержащий закрытый ключ биткойн-кошелька. "Я думала, что это просто очередная работа, которую он свалил на меня. Я не знала, что это биткоин или что-то важное", – объясняет Эдди-Эванс.

После нескольких лет молчания, когда Хауэллс даже не упоминал об потерянных монетах, цены на биткоин начали расти. И когда стоимость биткойнов превысила несколько тысяч долларов за монету, Хауэллс понял, что именно он потерял. Жесткий диск, который он выбросил, содержал биткойны, которые на момент утраченных миллионов были бы оценены более чем в 787 миллионов долларов.

Теперь, когда биткойн достиг более 99 000 долларов за монету, стоимость этого "золотого" жесткого диска может превысить 1 миллиард долларов. Хауэллс, не останавливаясь, решил раскопать свалку, куда он выбросил диск, требуя у местных властей разрешения на поиски. Свалка, на которой вероятно находится его клад, содержит более 1,4 миллиона тонн отходов.

Он утверждает, что сумел бы сузить зону поиска до 100 000 тонн, но городской совет Ньюпорта отказывается разрешить ему начать раскопки. Совет ссылается на экологические риски и логистические проблемы, которые могут возникнуть при такой масштабной операции.

Хауэллс не остановился и подал иск в суд, требуя возмещения ущерба в размере 787 миллионов долларов за содержание его собственности. Эдди-Эванс, в свою очередь, признается, что для нее эта ситуация стала очень тяжелой. Она рассказывает, как ее обвиняют в потере биткоинов, хотя она просто выполнила просьбу Хауэллса.

"Вроде бы все думают, что это моя вина. Люди обозначают меня в сообщениях, спрашивая, почему я его выбросила. Но это было не мое решение. Он сказал мне это сделать", – сказала она.

Эдди-Эванс также поделилась, что одержимость Хауэлла восстановлением жесткого диска стала главной проблемой в их жизни еще до разрыва их отношений. Если бы она знала, что внутри диска она бы, конечно, сохранила его.

Для Хауэллса на горизонте есть надежда на то, что он сможет вернуть свою утраченную собственность. В случае успеха он обещает использовать часть выигранных денег во благо Ньюпорта, способствуя превращению города в британскую версию Дубая или Лас-Вегаса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинец Евгений Гуняк и наследница грузинского олигарха Ия Патаркацишвили вернули £32,5 миллиона за поместье в Ноттинг-Хилле, Лондон, поскольку здание оказалось зараженным молью. Они подали иск в суд, требуя обратного выкупа недвижимости и компенсации убытков и отсудили более 47 миллионов долларов.

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