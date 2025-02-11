32,5 миллиона фунтов за имение, наполненное молью: как украинец и наследница грузинского олигарха отсудили компенсацию

Украинец Евгений Гуняк и наследница грузинского олигарха Ия Патаркацишвили вернули £32,5 миллиона за поместье в Ноттинг Хилли, Лондон, поскольку дом оказался зараженным молью. Они подали иск в суд, требуя обратного выкупа недвижимости и компенсации ущерба и отсудили более £47 миллионов.

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Об этом пишет BBC. В 2019 году супруги приобрели элитный особняк в престижном районе Лондона. Ожидается, что за такую сумму они получат идеальный дом.

Однако вскоре после переезда они обнаружили, что вилла населена тысячами насекомых, которые постоянно уничтожают интерьер, текстиль и даже алкогольные коллекции. Евгений Гуняк в суде рассказал, что ежедневно уничтожал по сотне насекомых собственноручно, но их количество только увеличивалось. "Мы потратили сумасшедшие деньги на борьбу с этим нашествием, но ничего не помогает. Это настоящий ужас!" – заявил он.

Адвокат супругов, Джон МакГи, утверждал, что покупатели были введены в заблуждение. На момент продажи им не сообщили о уже существующей проблеме. Следовательно, они требовали возврата денег и компенсации нанесенного ущерба. "Наши клиенты покупали не развалившуюся лачугу, а роскошный дом в престижном районе. Им должны были сообщить о проблеме, но этого не сделали", - заявил юрист.

Супруги настаивали на аннулировании сделки купли-продажи и обязательстве продавца выкупить дом обратно. Ия Патаркацишвили – дочь Бадри Патаркацишвили, известного грузинского бизнесмена, владеющего долей в телеканалах, энергетических компаниях и медиа-группах.

Ее муж, Евгений Гуняк, – украинец, развивший успешный бизнес в финансовой сфере и владеющий большой коллекцией вин, пострадавших от нашествия насекомых. Судебный процесс стал одним из самых громких в сфере недвижимости Великобритании.

Судья Фанкорт постановил, что супругам должна быть возмещена часть 32,5 миллиона фунтов стерлингов, которые они заплатили, покупая недвижимость, за вычетом суммы, которая учитывает прожившие там годы. Он также присудил им "значительный ущерб", включая гербовый сбор на землю, все расходы, понесенные ими в поисках искоренения нашествия моли, и 15 000 фунтов стерлингов за испорченную одежду.

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