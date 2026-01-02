Осталось 18 дней: кому в Украине раздадут по 1500 грн на спорт и как подать заявку

Украинские ветераны и ветеранки могут получить в январе-марте 1500 грн по программе "Ветеранский спорт" и использовать их для оплаты тренажерных залов, бассейнов, спортивных секций или оздоровительных центров. Новым получателям нужно успеть подать заявку через Дію до 20 января.

О правилах участия в программе "Ветеранский спорт" за 18 дней до крайнего срока оформления напомнил министр цифровизации Михаил Федоров. Тем же, кто уже получал средства в предыдущем квартале, подавать заявку заново не нужно – средства им поступят автоматически на Дія.Картку.

Как подать заявку

Открыть приложение Дія .

. В меню "Сервисы" выбрать пункт "Ветеранский спорт".

выбрать пункт Выбрать Дія.Карту для получения выплаты.Программа доступна для всех ветеранов и ветеранок. Нужны только код налогоплательщика, статус УБД или лица с инвалидностью вследствие войны и Дія.Картка.

для получения выплаты.Программа доступна для всех ветеранов и ветеранок. Нужны только код налогоплательщика, статус УБД или лица с инвалидностью вследствие войны и Дія.Картка. Нажать на "Подтвердить".

После этого средства поступят в течение 6 дней. Использовать их надо до конца марта-2026– иначе они вернутся в госбюджет, а заявку на программу придется подать заново.

Для получения выплаты также понадобятся:

код налогоплательщика;

статус УБД или лица с инвалидностью вследствие войны;

Дія.Картка.

Средства программы действуют в любых спортивных учреждениях с кодами МСС:

7941 "Физическая культура";

7997 "Клубы – загородные клубы, членство".

Полный перечень привлеченных спортивных учреждений можно посмотреть на сайте Минветеранов. Обратите внимание: средства программы вместе с собственными, т.к Дія.Картка поддерживает механизм "смешанной оплаты". Например, если стоимость абонемента составляет 2 000 грн, а программа покрывает 1 500 грн, остальные 500 грн можно оплатить с личного баланса.

Как сообщал OBOZ.UA, также полисы автогражданки стаи бесплатными для украинских ветеранов и ветеранок. Отныне они смогут получить компенсацию его стоимости в Дії.

