ООН объявила о новом пакете помощи для пострадавших в Украине: сколько средств выделили

Агентство ООН по делам беженцев объявило о финансовой помощи в размере 100 миллионов долларов для поддержки пострадавших от войны в Украине, а также передало 10 генераторов для Харьковской области. Также предусмотрен комплексный план реагирования на осенне-зимний период, чтобы предотвратить дальнейшее перемещение людей и обеспечить их теплом и безопасностью.

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Об этом сообщает Министерство энергетики Украины. Помощь анонсировал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди во время своего визита в Харьков.

Энергетическая поддержка Харьковской области

Филиппо Гранди принял участие в совещании по вопросам энергетической ситуации в Харькове, которое провел глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Верховный комиссар ООН передал 10 генераторов для общин Харьковской области в качестве первоначального вклада в деятельность правительства по обеспечению альтернативных источников электроэнергии и работе критически важных служб. К мероприятию в онлайн-формате присоединилась также заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

Поддержка в виде необходимого оборудования помогает нам противостоять российским террористическим атакам на украинскую энергетическую инфраструктуру. Такая помощь усилит нашу энергосистему, чтобы лучше подготовиться к осенне-зимнему периоду и пройти отопительный сезон. Мы работаем над восстановлением всего оборудования, что возможно, но резервные элементы питания , без сомнения, облегчат ситуацию для жителей Харьковщины", – подчеркнула Светлана Гринчук.

Планы на осенне-зимний период

Филиппо Гранди подчеркнул важность подготовки к зимнему периоду. "Харьков занимает особое место в нашей деятельности по поддержке перемещенных людей в Украине. Меня глубоко тронула стойкость и решительность людей в Харьковской области, которые решили остаться, несмотря на то, насколько близко к границе они находятся, и на ежедневную угрозу воздушной тревоги или других рисков .Постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, вероятность того, что люди будут жить без тепла и электроэнергии и будут, возможно, вынуждены покинуть свои дома этой зимой, означают, что сейчас нам нужно готовиться и делать критически важные инвестиции", – подчеркнул Гранди.

УВКБ ООН разработало комплексный план реагирования на осенне-зимний период, чтобы предотвратить дальнейшее перемещение, предоставить людям безопасность, денежную помощь, обеспечить их теплом в собственных домах, помочь отремонтировать или утеплить свои дома до прихода холодов и оплатить счета за электроэнергию.

Сотрудничество с международными партнерами

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук подчеркнула, что Минэнерго тесно сотрудничает с международными партнерами, местными и региональными властями для координации оказания необходимой помощи энергосектору. Одним из соответствующих инструментов является рабочая группа по координации международной помощи для оперативного восстановления энергосистемы и подготовки к зиме, созданная по приказу Министра энергетики Германа Галущенко.

Во время недавней рабочей поездки в Харьковскую область Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что главными задачами для энергетиков в области сейчас является подготовка энергетических объектов к следующему отопительному сезону, восстановление и защита энергоинфраструктуры от российских атак.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заметно изменили систему компенсаций за разрушенное и поврежденное из-за войны жилье по программе Восстановление. Теперь его действие расширили на прифронтовые территории и районы активных боевых действий.

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