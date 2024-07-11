Компенсации за разрушенное войной жилье получит больше украинцев: что изменилось

В Украине заметно изменили систему компенсаций за разрушенное и поврежденное из-за войны жилье по программе єВідновлення. Теперь ее действие расширили на прифронтовые территории и районы активных боевых действий.

Видео дня

Ранее в таких зонах не разрешалось подавать заявки об оценке разрушений. Изменеия предусмотрены постановлением Кабинета министров № 806.

Так, украинцы, чьи поврежденные или разрушенные дома расположены на прифронтовых территориях и территориях активных боевых действий тоже смогут получать компенсации. С учетом ситуации безопасности комиссии на местах смогут проводить обследование уничтоженных и поврежденных объектов.

При этом остается важное условие – на такой территории должны функционировать государственные электронные информационные ресурсы. Как объяснила OBOZ.UA глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, запуск программы єВідновлення для жилья на территориях активных боевых действий, долгое время откладывался из-за сложности организации работы комиссий, которые подтверждают повреждение или уничтожение жилья.

"Ежедневно оккупанты превращают множество населенных пунктов в пустоту – на территориях боевых действий масштаб разрушений по предварительным оценкам, даже без детального анализа, можно оценить как тотальное уничтожение всего. Теперь комиссии смогут работать на местах, а процесс фиксации повреждений позволит программе компенсаций помочь людям на этих территориях... Долгое время мы ждали именно решения правительства, которое дало бы старт нынешнему расширению программы", – рассказала Шуляк.

Оценкой повреждений в рамках єВідновлення должны заниматься специальные комиссии, созданные при органах местного самоуправления. Их члены приходят и на местах осматривают жилье.

На сегодняшний день в Украине работает около 700 таких комиссий. Но в случае жилья, расположенного вблизи зоны боевых действий, возможности обследовать его были ограничены. "Теперь при условии, если это будет безопасно, комиссии смогут это делать для территорий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы", – добавила Шуляк.

Она также призвала правительство еще раз расширить єВідновлення. В частности, для того, чтобы компенсации могли получить жители временно оккупированных территорий (ВОТ).

"Мелитополе, где обследование уничтоженного жилья проводилось с помощью спутниковых снимков, аэро-фотосъемки и дистанционного зондирования Земли. В мае этого года этот проект признан успешным и первые 2 млн гривен ушли в качестве компенсации заявителям из Мелитополя. Стало понятно, что программу можно и нужно расширять на другие города – решение было за правительством и вчера 10 июля, он издал соответствующее постановление", – сообщила Шуляк.

Как получить компенсацию за разрушенное жилье

Алгоритм для получения компенсации єВідновлення:

Подать с помощью портала или приложения Действие информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном жилье;

информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном жилье; Подать заявление за компенсацию через портал или приложение Действие , через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или у нотариуса.

, через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или у нотариуса. Перед подачей заявления через ЦНАП убедитесь, что объект зарегистрирован в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Без этого получить компенсацию не получится;

Дождаться, пока жилье обследует комиссия – это произойдет в течение 30 дней. Она и вынесет решение о предоставлении компенсации;

– это произойдет в течение 30 дней. Она и вынесет решение о предоставлении компенсации; При положительном решении о компенсации за поврежденное жилье для получения средств гражданину нужно открыть счет єВідновлення в одном из банков-участников программы. Пока их семь: ПриватБанк, Monobank, "Сенс банк", А-банк, ПУМБ, Sportbank и izibank.

В случае уничтоженного жилья алгоритм несколько иной. Необходимо подать обращение о финансировании приобретения жилья, чтобы забронировать соответствующие средства.

Для этого нужно обновить приложение Дія до последней версии, после чего в разделе есть Восстановление открыть вкладку "Сертификаты на жилье" и нажать "Забронировать средства". В течение 5 рабочих дней заявителю поступит подтверждение в Дії о том, что средства забронированы. После этого на приобретение новой недвижимости у граждан есть 30 дней.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сотни украинских семей, чья недвижимость была уничтожена в результате полномасштабной российской агрессии, получили отказ по программе єВідновлення. Они не смогли получить компенсацию, поскольку не внесли необходимые данные о жилье в Государственный реестр прав.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!