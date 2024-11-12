OnlyFans принес украинцам миллионы долларов: автор закона объяснил необходимость декриминализации порно

В течение трех лет украинцев заработали на онлайн-платформе OnlyFans более 120 млн. долларов, и ежегодно их доходы растут в несколько раз. Поэтому, если бы такая деятельность облагалась налогом, то могла бы принести в бюджет миллионы гривен.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк ("Голос"). Он напомнил, что у Государственной налоговой службы есть данные из OnlyFans о поступлениях украинцев за 2020-2022 годы и поэтому может спокойно начислять налоги.

По данным Железняка налоговики владеют информацией о более чем 5000 украинских пользователях OnlyFans. От года к году Их доходы на платформе росли и составляли:

в 2020 году – около $8 млн;

в 2021 году – более $35 млн;

в 2022 году – почти $80 млн.

"OnlyFans платит сам налоги в Украине уже. Но "актеры-украинцы" даже если эти люди и хотели бы заплатить налоги, это невозможно. Это сейчас по факту явка с повинной. Надеюсь, это достаточный аргумент для тех, кто еще почему-то считаю, что "не ко времени" убирать эту средневековую норму", – резюмировал Ярослав Железняк.

Декриминализация порно в Украине: детали нового законопроекта

11 ноября в Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект №12191 о декриминализации порно. Его авторами выступила группа народных депутатов, в частности Ярослав Железняк и Соломия Бобровская из "Голоса" и Дмитрий Наталуха из "Слуги народа".

Согласно информации в пояснительной записке, новая норма предлагает изменить ст. 301 Уголовного кодекса. В частности, предлагается:

декриминализировать ввоз, хранение, перевозку, изготовление, пересылку или другое перемещение, а также сбыт и распространение произведений, изображений или других предметов порнографического характера, кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера совершеннолетним лицам;

отменить уголовное наказание за съемку и распространение интимного видео.

Авторы законопроекта утверждают, что это будет способствовать защите прав и свобод личности, а также обеспечит реализацию конституционного права по невмешательству в его личную жизнь. Кроме того, это должно способствовать евроинтеграционным процессам Украины.

"В большинстве стран мира изготовление и распространение порнографии на бытовом уровне совершеннолетним лицам, а именно в личных некорыстных мотивах, не является общественно опасным. Очевидно, уголовная ответственность за такие действия должна быть исключена, а права лиц, осужденных за подобные уголовные правонарушения возобновлены ", – отмечается в записке.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре Государственная налоговая служба заинтересовалась деятельностью очередной украинки-авторки OnlyFans. Женщина не задекларировала около 6 млн. гривен, которые заработала за год своей деятельностью, и теперь ей грозит немалый штраф.

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