В Украине хотят декриминализировать порно: что прописали в законопроекте

В Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект №12191 о декриминализации порно. Документ предлагает изменить ст. 331 Уголовного кодекса и отменить уголовное наказание за съемку и распространение интимного видео.

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Сообщение о подаче законопроекта размещено на сайте Верховной Рады. Его авторами выступила группа народных депутатов, среди которых:

первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк ("Голос");

председатель Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Наталуха ("Слуга народа");

член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская ("Голос");

заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Тищенко (внефракционный);

первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук ("Голос");

председатель подкомитета по деятельности органов прокуратуры Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов ("Слуга народа") и пр.

Текст законопроекта, а также пояснительная записка к нему пока не опубликованы. Однако, как рассказал Железняк, если законопроект будет принят, уголовная ответственность останется исключительно за:

порно без согласия (порноместь, deep fake);

экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия);

порно с детьми и распространение среди детей – за что наказание предлагается даже усилить.

Нардеп объяснил: авторы законопроекта хотят прекратить в Украине практику тюремного заключения за хранение контента. А также покончить с проведением массовых "тайных закупок" в веб-камах – в то время как сейчас "могут наказать даже за хранение на личном телефоне обнаженных фотографий".

"Это – "декриминализация порно". ... Мы просто меняем статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятие и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет. ...Сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми остаются уголовными преступлениями", – подчеркнул нардеп.

В то же время, отметил он, речь не идет о легализации порно. Ведь "оно легализовано и мы уже пару лет миллионы налогов с того же OnlyFans собираем".

Напомним: в 2023 году в Украине уже предпринималась попытка декриминализировать порно. Однако тогда инициатива не получила продолжения.

"Эта версия более консервативна, но после более чем года дискуссии с комитетом и рабочей группой я рад сообщить о достижении компромисса", – резюмировал Железняк.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре Государственная налоговая служба (ГНС) получила информацию об украинцах, которые зарабатывают на размещении платного контента на платформе OnlyFans. Речь о доходах на суммы от 1,8 млн до 4 млн долларов за несколько лет.

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