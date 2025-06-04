Одни получают 2300 грн, а другие живут на 100 тысяч: в Украине призвали срочно пересмотреть минимальную пенсию

Ряд прокуроров, судей и отставных чиновников в Украине продолжает получать по 100 и более тысяч гривен в месяц в виде спецпенсий. В то же время минимальная пенсия в стране остается на уровне 2361 грн, хотя должна составлять не менее 4 тыс. грн в месяц.

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Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). С трибуны парламента он потребовал от правительства пересмотреть минимальные пенсии, а нардепов призвал не затягивать рассмотрение вопроса об отмене спецпенсий прокурорам.

"На сегодня минимальная пенсия составляет 2361 грн, средняя пенсия по Украине – 6341 грн, а 36% пенсионеров получают пенсии в сумме менее 4 тыс. грн. Это, бесспорно, позор и безобразие для цивилизованной европейской страны, но еще больший позор, когда рядом с ними есть так называемые спецпенсии. И спецпенсии, которые получают не военные за то, что они рисковали своей жизнью на фронте, а прокуроры, судьи, отставные чиновники. Пенсии, которые дают им возможность в 35 лет выходить на заслуженный отдых и получать по 100 и более тысяч гривен и которые дают возможность через суды отсуживать эти пенсии у государства", – заявил Гетманцев.

Нардеп обратил внимание на то, что только в 2025 году 34,3 млрд грн в бюджете Пенсионного фонда предназначено на компенсацию спецпенсий по решению судей. При этом Гетманцев напомнил, что еще 22 октября 2024 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о наведении порядка со спецпенсиями, уже введенное президентом в действие.

"Соответственно, в комитете по вопросам социальной политики сегодня уже есть законопроект 12278 об отмене спецпенсий отдельной категории, только прокурорам. Он готовится ко второму чтению... Нельзя столько времени обсуждать вопрос отмены феодальных клановых привилегий, которые до сих пор существуют в нашей пенсионной системе... Мы предлагаем и требуем от правительства пересмотра минимальных пенсий и повышения хотя бы до 4 тысяч грн за счет этих источников и детенизации. Детенизация только рынка активных товаров даст необходимый резерв для того, чтобы наши пенсионеры получали достойные пенсии. И, кстати, повлияет положительно на развитие экономики", – отметил нардеп.

Гетманцев также подчеркнул, что речь идет не только об увеличении минимальных пенсий, но и о справедливости. "Не может в одном государстве человек получать 2300 и 100 тыс. грн, причем их функционал во время работы не очень отличается", – резюмировал он.

Напомним, при подготовке госбюджета на текущий 2025 год Кабинет министров решил заморозить соцстандарты, в т.ч. минимальную пенсию. Пенсионеры, к которым за комментарием обратился OBOZ.UA, рассказывали: без помощи детей или сдачи в оренду комнаты выжить на пенсии практически невозможно.

При этом, как сообщал OBOZ.UA, кроме пенсии, некоторые украинцы могут рассчитывать на различные доплаты. Среди них есть надбавка, которую пенсионерам начинают считать с достижения определенного возраста. Это так называемая компенсационная выплата или доплата за возраст.

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