Минимальную пенсию в Украине заморозят: пенсионеры отреагировали на проект Кабмина

В Украине минимальную пенсию в проєкте бюджета на 2025 год Кабинет министров планирует заморозить на уровне 2361 грн. Пенсионеры, к которым за комментарием обратился OBOZ.UA, рассказывают: с таким решением готовы смириться, однако без помощи детей, сдачи в оренду комнаты уже сейчас выжить на пенсю практически невозможно.

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Журналист OBOZ.UA обратился к нескольким региональным ассоциациям пенсионеров с предложением поделиться своей позицией касательно идеи "заморозить" минимальную пенсию. Большинство таких ассоциаций создали активные пенсионеры для того, чтобы легализовать свою деятельность: участвовать в мероприятиях, получать помощь от волонтерских организаций, гранты.

Обычно такие ассоциации занимаются двумя направлениями работы: собирают продуктовые наборы и организуют активный досуг. Лоббировать интересы тех, кто вышел на заслуженный отдых, чаще всего даже не пытаются: не верят в перспективы такой деятельности.

Александр Валюшко, глава одной из ассоциаций пенсионеров в Одесской области, рассказывает, что уже сейчас минимальной пенсии не хватает на то, чтобы обеспечить себя базовыми потребностями. "Если дети есть у пенсионера, то еще можно как-то выжить. В основном помогают дети. У нас больше женщин в ассоциации, мы больше занимаемся активным досугом", – рассказывает Валюшко. Мужчина уверен: пенсионеры повлиять на решение правительства не могут, но если бы "молодежь решила бороться" за социальные стандарты, то подключились бы и пенсионеры.

"Мы уже смирились. Такой у нас пенсионный закон. Он давно работает. Люди просто смирились", – говорит Валюшко. Среди пенсионеров есть и те, кто еще хочет работать. Пытался устроиться на работу и сам глава ассоциации. Но, как говорит мужчина, работодатели, когда узнавали, что он уже отпраздновал 66-летие, отказывались от сотрудничества. "Я думаю, вот немного дальше, когда очень не будет хватать работников, тогда уже и нас будут брать на работу", – говорит Валюшко.

Виктория Вельке, глава "Ассоциации пенсионеров Подолья", также не смогла найти себе работу. "Мне 63 года, и хотя у меня три высших образования, я занимаюсь общественной работой и имею социальные связи, все равно не смогла найти работу. Я, как бывший предприниматель, сама понимаю: прихожу я и человек 35-40 лет. Кого выберут? Обвинять бизнес в этих условиях у меня язык не поворачивается", – рассказывает Вельке.

Винницкая область – одна из семи, где размер средней пенсии менее 5 тыс. грн. Вельке, организация которой находится в Виннице, рассказывает: "Истории о том, как люди выживают на 2,3-2,4 тыс. грн, просто удивляют". Кто-то из пенсионеров сдает комнату, кто-то просит помощи у родственников. Но "это всегда истории выживания", добавляет женщина. При этом большинство пенсионеров обсуждают проблемы в рамках ассоциаций или даже во дворе многоквартирного дома.

Большинство пенсионеров длительное время не работают – они теряют социальные связи, получают статус "лица, потерявшего трудоспособность", становятся незаметными для рынка труда и даже для общества. Поэтому проблема низких пенсий публично не обсуждается, в отличие, например, от ситуации с повышением налогов.

"Вы только не пишите, как меня зовут. Я раньше и депутатом была местным и была не последним человеком в профсоюзах. А сейчас я все лето продавала овощи. Как будто попрошайничала. Вижу: глаза добрые, значит, человек даст больше денег, чем я себе цену установила. И так я эти добрые глаза и искала в толпе. Платочек какой-то надевала, сама глаза прятала. Все боялась, что кто-то узнает. Так я за лето насобирала на своих овощах 23 тыс. 300 грн. Это мне до следующего лета прожить. Ну и еще моя пенсия – 4200 грн", – рассказывает еще одна представительница региональной ассоциации пенсионеров.

Рассказать свою историю можна, отравив письмо на почту [email protected].

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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