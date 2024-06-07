Одна из стран ЕС изменила условия для въезда украинцев: теперь попасть смогут не все

Ирландия ужесточила правила въезда в страну для граждан Украины. Теперь право пересечь границу будет предоставлено только при наличии действующего биометрического паспорта.

Изменения вступили в силу 5 июня, сообщили в Министерстве иностранных дел Ирландии. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это особенно важно учесть тем, кто уже покинул или только планирует выезжать за территорию страны и планирует вернуться.

"С 5 июня 2024 года перестанут действовать временные меры, которые позволяли гражданам Украины въезжать в Ирландию без действующего биометрического паспорта. В соответствии со статьей 4 Закона об иммиграции Ирландии 2004 года, все граждане третьих стран, включая украинцев, которые едут в Ирландию, должны иметь действующий биометрический паспорт", – отметили в ирландском МИД.

Дипломаты напомнили, что в 2022 году правила въезда для граждан Украины были упрощены в ответ на полномасштабное российское вторжение и возникший в результате миграционный кризис. Таким образом украинцы без проездных документов и не имеющие возможность их продлить все равно получили доступ к убежищу.

В связи с этим в Ирландию впускали украинцев по биометрическим паспортам с истекшим сроком действия и по внутренним паспортам. "С момента начала войны ситуация изменилась, и теперь важно перейти от чрезвычайного реагирования к более устойчивому", – добавили в МИД.

Изменения не повлияют на статус временной защиты, который был предоставлен гражданам Украины в Ирландии. Но, покинув страну, для повторного въезда на границе у них потребуют предъявить действующий биометрический паспорт.

При этом в ирландском МИД отметили, что такие изменения не коснутся большинства граждан Украины, так как у них есть биометрический паспорт с актуальным сроком действия. Виза для въезда так же по-прежнему не понадобится.

Также OBOZ.UA сообщал, что Ирландия рассматривает возможность сокращения государственной поддержки просителей убежища и беженцев, в том числе из Украины, причем даже тех, кто уже давно приехал в страну. Главная цель – привести ирландские выплаты в соответствие с другими европейскими странами, т.к. из-за обширной финансовой поддержки все больше украинских беженцев перебирается в Ирландию из других стран Евросоюза.

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