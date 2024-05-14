Страна ЕС хочет урезать выплаты всем украинцам: власти объявили о подготовке новых правил

Ирландия рассматривает возможность сокращения государственной поддержки просителей убежища и беженцев, в том числе из Украины, причем даже тех, кто уже давно приехал в страну. Главная цель – привести ирландские выплаты в соответствие с другими европейскими странами, т.к. из-за обширной финансовой поддержки все больше украинских беженцев перебирается в Ирландию из других стран Евросоюза.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис, пишет The Guardian. "Нам необходимо оценить вклад, который люди, имеющие статус (беженцев. – Ред.), должны внести в обеспечение проживания. Нам нужно следить за тем, чтобы все работали легально, чтобы было больше проверок на рабочих местах", – отметил Харрис.

Касательно украинцев Харрис подчеркнул, что в этом случае поддержка не должна зависеть от того, когда именно прибыли просители убежища. То есть, если новые правила введут, они затронут всех украинских беженцев в Ирландии, а не только новоприбывших.

Дело в том, что правила для новоприбывших беженцев Ирландия уже обновила с 14 марта. Тех украинцев, которые надумали переехать в эту страну после указанной даты, размещают в государственное жилье только на 90 дней, а не бессрочно, как это было ранее. Также в 5,5 раза были сокращены выплаты.

Так, новоприбывшим украинцам, которые остановились в бесплатном жилье выплачивают не 220 евро в неделю, а 38,8 евро на одного взрослого человека. Т.е. помощь в гривневом эквиваленте урезали примерно с 9,2 тыс. грн до 1,6 тыс. грн. Ребенок при этом получает 28,9 евро в неделю (около 1,2 тыс. грн).

Если беженец выезжает из государственного жилья и арендует квартиру, комнату или дом самостоятельно, он может претендовать на более высокие выплаты. Кроме того, уже прибывшие в Ирландию беженцы из Украины (а это более 100 тыс. человек) продолжают получать по 220 евро на взрослого в неделю.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша не будет стимулировать возвращение украинских беженцев домой. Польские работодатели заинтересованы в том, чтобы работающие украинцы оставались в этом стране поэтому, вероятно, будут их уговаривать не уезжать. В то же время, Польша – не то место, где можно комфортно жить на выплаты и льготы.

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