Обычный украинец добился резкого повышения своей пенсии: Кабмин проводил неправильную индексацию для всех

Полтавский окружной административный суд обязал ПФУ провести пенсионеру полную индексацию с учетом всех коэффициентов за прошлые годы. Судья признал противоправной бездеятельность местного управления Пенсионного фонда, которая привела к занижению выплат пенсионеру. Речь идет об отсутствии полной индексации в течение первых лет после назначения выплаты.

Видео дня

При том полную индексацию в течение первых лет после назначения не проводят всем пенсионерам. То есть такой суд может выиграть почти любой украинец на заслуженном отдыхе. Полтавский окружной административный суд рассмотрел дело №440/3770/26 по иску местного пенсоинера к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Полтавской области.

Пенсионер настаивал, что при расчете его выплат ПФУ игнорировал последовательное увеличение показателя средней заработной платы на установленные правительством коэффициенты за период с 2021 по 2026 годы.

Зато представители Пенсионного фонда утверждали, что поскольку пенсия была исчислена на базе зарплаты за 2017–2019 годы, оснований для автоматической индексации по определенным постановлениям Кабмина якобы не было. Вместо полноценного перерасчета пенсионеру начисляли только фиксированные доплаты в размере 100–135 гривен.

Судья отметил, что ПФУ обязан был пересчитать пенсию путем последовательного умножения базового показателя (7763,17 грн) на все соответствующие коэффициенты: 1,11; 1,14; 1,197; 1,0796 и 1,115.

Это дело демонстрирует системную проблему, когда ПФУ заменяет полноценную индексацию показателя средней зарплаты (что дает больший прирост пенсии) на минимальные фиксированные доплаты. Решение суда подтверждает право пенсионеров на корректное применение всех государственных коэффициентов увеличения доходов, что значительно влияет на конечный размер выплат.

ПФУ фактически в своей деятельности руководствуется законом и постановлениями правительства. Поэтому как им говорят, так они и считают. "Урезанную" индексацию для новых пенсионеров применяют на протяжении многих лет. Логика проста: старые пенсии, которые индексируются каждый год, так сильно отстают от новоназначенных, что если новые пенсии правильно повышать, разрыв будет огромным.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что несмотря на решение Верховного Суда о неправильной индексации для новых пенсий, автоматический перерасчет пенсий не проводят. Чтобы повысить свою выплату, придется искать адвоката, писать исковое заявление, подавать документы в суд и ждать решения. Хорошая новость – для всех новых пенсионеров суд иск удовлетворит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!