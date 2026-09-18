Обманывали граждан Украины и ЕС с выплатами: по всей Украине прошла масштабная операция против мошенников

Украинские правоохранители провели масштабную спецоперацию против мошенников, которые похищали деньги с банковских счетов украинцев и граждан европейских стран с помощью сайтов, имитировавших банковские сервисы, торговые платформы, государственные учреждения и международные организации. Десяткам фигурантов предъявлены подозрения, а восьмерых уже задержали.

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Об этом сообщили в Национальной полиции и Офисе генерального прокурора. Отмечается, что спецоперация WallHack проводилась в течение июля-августа 2026 года в Киеве и 19 областях страны.

Как действовала схема

Фигуранты создавали и распространяли через мессенджеры ссылки на ресурсы, имитирующие банковские сервисы, торговые платформы, госуслуги и сайты международных организаций .

. С помощью фишинга мошенники получали доступ к реквизитам банковских карт и личным кабинетам дистанционного банкинга потерпевших.

Результаты спецоперации

Проведено 239 обысков .

. Изъято почти 600 единиц компьютерной техники .

. Заблокированы тысячи фишинговых ссылок и 300 Telegram-каналов с общей аудиторией более 5000 участников.

с общей аудиторией более 5000 участников. 23 лицам объявлено о подозрении, 8 фигурантов задержаны (4 из них помещены под стражу), 5 обвинительных актов, в том числе в отношении одной организованной преступной группы (ОПГ), уже направлены в суд.

В настоящее время следователи анализируют изъятые цифровые данные для привлечения к ответственности всех участников схемы, а также устанавливают окончательную сумму ущерба и полный круг потерпевших.

Ранее OBOZ.UA сообщал об усилении противодействия мошенническим "офисам" в Украине. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект, который предусматривает новые наказания для организаторов таких колл-центров – от 7 до 12 лет тюрьмы, а для сотрудников – от 5 до 10 лет. При этом преступлением будет считаться сама организация "офиса", а не только факт мошенничества.

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