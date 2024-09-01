Нужно ли забирать деньги с банков: украинцам рассказали, что будет с их сбережениями

Украинским банкам удалось накопить достаточно денег даже несмотря на продолжающуюся войну. А потому запас средств для того, чтобы отдать депозиты, у них есть. Соответственно, если положить деньги в банк, то они там не "сгорят".

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Об этом сообщил финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил:

объем всех средств населения и физлиц-предпринимателей ("ФОПов"), которые находятся в банках, по данным Фонда гарантирования, составляет, "около 1,2 млрд грн";

в то же время, банки держат в ОВГЗ 726,45 млрд грн в эквиваленте.

Кроме того, подчеркнул аналитик, банки располагают 361,22 млрд грн в депозитных сертификатах Национального банка overnite (по состоянию на 21 августа). А в депозитных сертификатах, размещенных на тендерах ("это трехмесячные депозитные сертификаты") есть еще 156,24 млрд грн.

"Таким образом, ОВГЗ и депозитные сертификаты уже перекрывают средства физических лиц, находящихся на счетах банков. Подчеркиваю, это все средства физлиц – и срочные, и на текущих счетах. … Запас в банковской системе средств на то, чтобы отдать депозиты, есть. Поэтому забирать деньги из банков из-за страха, что их могут не вернуть, не нужно", – рассказал аналитик.

Держать деньги в банке выгодно

В то же время он признал: банки действительно снизили депозитные ставки. Тем не менее, за 2023 год официальная инфляция составила 5,1%. Т.е., те, кто просто хранил деньги "под матрасом" за этот год "получили как минимум, на 5% уменьшенную покупательную способность своих средств".

"Если смотреть по ситуации по валюте, то я хочу напомнить, что та же инфляция есть и в Соединенных Штатах, и в еврозоне. И если вы держите средства (инвалюту. – Ред.) под матрасом, вы не имеете возможности как-то компенсировать себе это снижение покупательной возможности", – напомнил Козырев.

В связи с чем, отметил он, "значительное количество населения использует вариант положить средства на депозиты в банках". Ведь, резюмировал эксперт, деньги "нужно держать в банках, где вы можете на них дозарабатывать".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, в течение следующей недели (2-8 сентября), стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

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