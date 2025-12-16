Новогодний стол украинцев значительно подорожал: сколько теперь придется отдать за классические блюда

Украинцам в 2026 году новогодний стол для семьи из четырех человек обойдется в среднем в 3980 грн, что на 10,7% дороже, чем в прошлом году. Больше всего в этом году выросли цены на мясо, молочные продукты и напитки, тогда как овощи и фрукты частично подешевели.

Об этом говорится в аналитике Института аграрной экономики. В подсчеты заложили средние цены супермаркетов по состоянию на середину декабря 2025 года и традиционный набор блюд, среди которых салаты, мясо, рыбу, овощи, фрукты, хлеб, сладости и напитки.

Салаты

Один из главных символов новогоднего стола – салат "Оливье". В 2026 году 3 кг салата обойдутся в 406,87 грн, что на 5,8% больше, чем в прошлом году. Больше всего в стоимости "Оливье" добавила колбаса, которая стоит 180 грн за 0,5 кг, подорожание составляет до 12,5% в зависимости от производителя.

В то же время овощи существенно подешевели, картофель на 57,6%, морковь на 62,3%, лук на 58%. Именно это сдержало общий рост цены салата. Другие составляющие подорожали умеренно, среди них яйца на 4,8%, зеленый горошек на 11,5%, консервированные огурцы на 14,9%, майонез на 14,3%.

Похожая ситуация с "селедкой под шубой". Благодаря удешевлению овощей стоимость салата выросла лишь на 4% – до 174,83 грн. Основную часть суммы формирует филе сельди, которое стоит 135 грн за 0,5 кг (+13,4%).

Мясо и молочные продукты

Ощутимо за год выросли расходы на мясные продукты – в среднем на 23%. Сырокопченая колбаса "Брауншвейгская" (350 г) будет стоить около 410 грн, бекон – 276 грн за 0,5 кг, свиной биток – 339 грн за кг.

Куриное филе, несмотря на то что остается самым дешевым видом мяса, подорожало на 40%, до 244 грн за кг. В целом мясной набор на праздничный стол потянет на 1269 грн. Молочные продукты также выросли в цене, среди них твердый сыр (300 г) – 176 грн (+19%), сливочное масло (200 г) – 118 грн (+14%).

Овощи и фрукты

На фоне общего подорожания именно овощи и фрукты стали исключением. Овощной набор обойдется в 473 грн, что на 5% дешевле, чем в прошлом году. Картофель (2 кг) стоит около 29 грн, шампиньоны – 140 грн за кг, огурцы – 49 грн за 0,5 кг. Подорожали только сладкий перец и помидоры.

Фрукты для новогоднего стола будут стоить около 200 грн, что на 22% меньше прошлогодней стоимости. Два килограмма мандаринов обойдутся в 116 грн, бананы – 62 грн за кг.

Хлеб и сладости

Батон белого хлеба подорожал на 25% и стоит до 35 грн. Килограмм шоколадных конфет будет стоить около 326 грн (+16%). Алкоголь также прибавил в цене, в частности бутылка шампанского "Артемовское" – 239 грн (+14%), бренди "Шабо" – 278 грн (+6%). Безалкогольные напитки стали значительно дороже – 149 грн за набор, рост на 34%.

Деликатесы

Для тех, кто не представляет праздника без икры и красной рыбы, новогодний бюджет вырастет еще больше, ведь 100 г красной икры стоят в среднем 469 грн, а 180 г красной рыбы – 344 грн. В итоге новогодний стол с деликатесами обойдется в 4793 грн, что на 10,6% больше, чем в прошлом году.

Аналитики объясняют, что рост стоимости новогоднего стола – прямое следствие войны. Речь идет о сокращении производства, подорожание топлива и энергоносителей, проблемы с логистикой и общую экономическую неопределенность. Особенно остро это ощущают регионы, приближенные к зоне боевых действий, оккупированные территории и общины с большим количеством переселенцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, подготовить полноценный рождественский стол из 12 классических блюд, включая кутью, компот и вареники, в 2025 году украинской семье обойдется в среднем примерно в 1374 грн. Общая стоимость почти не изменилась по сравнению с прошлым годом благодаря рекордному урожаю основных овощей.

