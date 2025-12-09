Рождественский стол 2025: сколько теперь стоят кутя, узвар и 12 традиционных блюд

Подготовить полноценный рождественский стол из 12 классических блюд, включая кутю, узвар и вареники, в 2025 году украинской семье обойдется в среднем около 1374 грн.Общая стоимость почти не изменилась по сравнению с прошлым годом благодаря рекордному урожаю основных овощей, но вот отдельные продукты – масло, замороженные вишни и рыба – значительно подорожали.

Стоимость рождественского меню назвал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко. В подсчет вошли такие блюда: кутя, узвар, жареная рыба, винегрет, вареники (с картофелем, с капустой, с вишнями), тушеная капуста, постный борщ с фасолью, жареный картофель, свежие и соленые овощи.

По сравнению с прошлым годом, цены на овощи борщевого набора (картофель, морковь, капуста, свекла, лук) упали более чем вдвое благодаря рекордному урожаю. В то же время больше всего подорожали:

масло (+26,7%);

замороженные вишни (+25,7%);

бочковые огурцы (+25,2%);

фасоль (+18,3%);

мука (+17,5%);

живой карп (+12,6 %);

помидоры (+12,5%).

Стол на Рождество: основные блюда и цены

Кутя

Одно из главных праздничных блюд. 950 г продуктов обойдутся примерно в 213 грн.

Самые дорогие ингредиенты в этом году – мак (72,50 грн за 200 г), грецкие орехи (68,80 грн), изюм (24,99 грн за 100 г). Пшеничная крупа стоит в 26,9 грн, мед – 18,70 грн, а немного сахара – 1,48 грн.

Узвар

Традиционный напиток готовят из сушеных яблок, груш и чернослива. Готовый набор сухофруктов на 2 л воды стоит около 118 грн.

Жареная рыба

Карп станет самым дорогим блюдом. 2 кг живой рыбы карпа обойдутся в 339 грн, плюс 200 г муки – 7,02 грн. Всего – 346 грн.

Постный борщ с фасолью

Расчет производился, исходя из закупки 2,535 кг продуктов на 2 л воды. Общая стоимость блюда – 107,79 грн.

Самая дорогая составляющая – белая сухая фасоль (300 г за 51,50 грн). Овощи (картофель, капуста, лук, морковь, свекла, помидоры), томатная паста, масло и специи добавляют еще около 56 грн.

Винегрет

Выход салата – 1,73 кг. Такое количество обойдется в 49,77 грн, с основными затратами на бочковые соленые огурцы (26,80 грн за 200 г).

Вареники

При расчетах учитывалось три вида постных вареников:

с картошкой (1,51 кг) – 32,83 грн

(1,51 кг) – 32,83 грн с капустой (1,481 кг) – 32,03 грн

(1,481 кг) – 32,03 грн с вишней (810 г) – 87,83 грн, где основную долю стоимости составляют мороженые вишни (69,90 грн за 300 г).

Тушеная капуста с грибами

Речь идет о 2,239 кг продукта. Это будет стоить 70,78 грн, с наибольшей статьей расходов на шампиньоны (300 г) – 45,35 грн.

Жареная картошка

Блюдо состоит из 1 кг картофеля с маслом и луком. Такой набор обойдется в 26,08 грн.

Соленья и свежие овощи

Квашеная капуста (500 г) – 96,75 грн;

соленые огурцы (400 г) – 53,70 грн;

свежие огурцы (500 г) – 66,72 грн;

свежие помидоры (500 г) – 71,90 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам экспертов, в Украине перед Рождеством больше всего подорожают яйца, свинина, деликатесы и часть молочной продукции. Пик роста стоимости ожидается после 20 декабря, когда спрос достигнет максимального уровня.

