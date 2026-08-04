"Новая почта" выплатит всего 500 грн за утерю ценной посылки: клиентка отправляла дорогой прибор, но указала минимальную стоимость

Шепетовский городской районный суд Хмельницкой области частично отказал истице, которая требовала от "Новой почты" возместить стоимость медицинского прибора в размере почти 40 тыс. грн. Этот прибор клиентка отправляла посылкой, которую почтовый оператор потерял.

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Об этом говорится в материалах дела № 688/3003/26. Истица работает врачом. Она отправляла через "Новую почту" дерматоскоп на обслуживание. И хотя такой прибор стоит почти 40 тыс. грн, она указала заявленную стоимость всего в 500 грн. Именно такую компенсацию и предложила "Новая почта".

"Перевозчик несет ответственность за утерю груза, если не докажет, что это произошло не по его вине". В ответе на ее претензию ответчиком признан факт утери отправления по экспресс-накладной и предложено возмещение, равное заявленной стоимости отправления, но не более фактической стоимости вложения, и предложена компенсация в размере 500 грн", – говорится в материалах дела.

Во время транспортировки посылка пропала. "Новая почта" признала факт утери. Истица является врачом-дерматовенерологом и работает в КНП "Шепетовская многопрофильная больница". Утерянный при отправке дерматоскоп был для неё необходимым и важным рабочим инструментом. Это специальный оптический прибор, который используется для неинвазивного, многократного увеличения участков кожи и её глубоких слоёв. Утерянный дерматоскоп был приобретен ею лично за собственные средства и использовался для бесплатного осмотра пациентов.

Считая свои права нарушенными, истица обратилась в суд с требованиями взыскать:

39 690 грн – реальную стоимость утраченного прибора;

10 000 грн – моральный ущерб за утрату рабочего инструмента;

80 грн – возмещение стоимости доставки;

121,15 грн – предусмотренный договором штраф.

Рассмотрев дело в упрощенном производстве, суд дал четкую правовую оценку ситуации: указав заявленную стоимость в 500 грн, отправительница самостоятельно ограничила размер материальной ответственности компании. Иск удовлетворен частично. По решению суда с ООО "Новая Почта" в пользу истицы будет взыскано: 500 грн за утрату посылки, 5 тыс. грн – компенсация морального вреда. Также"Новая Почта" выплатит 2,1 тыс. грн в качестве компенсации расходов на юридическую помощь истицы, штраф в размере 121,15 грн и 80 грн – стоимость услуг.

Как ранее писал OBOZ.UA, Магдалиновский районный суд Днепропетровской области удовлетворил иск учительницы Поливановского лицея Магдалиновского поселкового совета. Отец одной из учениц должен выплатить педагогу 21,6 тыс. грн. Как говорится в материалах дела, он грубо обошёлся с учительницей по телефону и угрожал ей.

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