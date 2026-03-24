"Непристижные" профессии в Украине приобрели небывалый спрос: зарплаты стремительно выросли

В Украине стремительно растет спрос и зарплаты в рабочих профессиях – электрики, сантехники и ремонтники стали одними из самых дефицитных и самых оплачиваемых специалистов. Отмечается, что такая тендеция происходит из-за войны, миграции и нехватки кадров, что заставляет работодателей платить больше и переосмысливать ценность такого труда.

Видео дня

Об этом рассказала старшая исследовательница Центра экономической стратегии Ирина Иполитова в комментарии 5 Каналу. По ее словам, страна, которая живет в условиях войны и постоянного восстановления инфраструктуры, остро нуждается в людях, которые могут работать руками.

Ипполитова отметила, что украинцы до сих пор часто переоценивают роль высшего образования как единственного пути к высокому доходу. Однако реальность уже изменилась.

Сегодня квалифицированный электрик или сантехник может зарабатывать не меньше, а иногда и больше, чем офисный работник. Спрос на таких специалистов превышает предложение, что автоматически толкает зарплаты вверх. Особенно это ощутимо в крупных городах и регионах, пострадавших от обстрелов и нуждающихся в постоянном ремонте сетей.

Одна из ключевых причин такого перекоса – острый дефицит рабочей силы. По оценкам аналитиков, Украине уже не хватает миллионов работников, и эта цифра может расти. На ситуацию влияют сразу несколько факторов:

массовая миграция украинцев за границу;

мобилизация значительной части трудоспособного населения;

снижение рождаемости;

нежелание части людей работать в физически сложных профессиях.

В результате формируется ситуация, когда работа есть, деньги есть, но некому работать и именно это делает рабочие специальности все более высокооплачиваемыми. Полномасштабная война резко усилила спрос на "практические" профессии. Люди, которые восстанавливают электричество, воду, тепло после обстрелов, стали критически важными для функционирования городов.

Работодатели вынуждены повышать зарплаты, предлагать лучшие условия и буквально "переманивать" специалистов друг у друга. Несмотря на рост зарплат, проблема остается, ведь молодежь неохотно выбирает рабочие специальности. Причина в стереотипах, которые формировались десятилетиями.

Однако, эти представления постепенно разрушаются. Государство уже начало реформу профтехобразования, пытаясь сделать его более современным и привлекательным для молодежи. Эксперты прогнозируют, что спрос на рабочие профессии будет только расти. После войны Украину ждет масштабное восстановление инфраструктуры, что потребует огромного количества специалистов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за последний год количество вакансий для пенсионеров выросло примерно наполовину. Больше всего вакансий для пенсионеров – в производстве, логистике и сфере услуг. При том, зарплаты в логистике и на производстве в тех вакансиях, на которые готовы брать пенсионеров, не отличаются от общего уровня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!