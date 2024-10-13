Некоторым украинцам могут прекратить выплату пенсии: какие причины и кому именно

Украинцам выплата пенсии может быть прекращена из-за недостоверных данных или выезда за границу. Возобновить выплаты можно после обращения в Пенсионный фонд (ПФУ) или отправку заявления по почте.

Видео дня

Об этом напомнили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области. Законодательство предусматривает ряд случаев, когда выплата пенсии может быть прекращена, а также механизм ее возобновления после выяснения соответствующих обстоятельств. Существует несколько основных причин прекращения выплаты пенсии, среди которых:

ложные документы: если пенсия была назначена на основании документов, содержащих недостоверную информацию, выплаты могут быть остановлены;

если пенсия была назначена на основании документов, содержащих недостоверную информацию, выплаты могут быть остановлены; выезд за границу: в случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу выплата пенсии прекращается, если иное не предусмотрено международным договором Украины;

в случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу выплата пенсии прекращается, если иное не предусмотрено международным договором Украины; заявление пенсионера: пенсионер может лично подать заявление о прекращении выплаты в связи с временным проживанием за границей;

смерть или признание безвестно отсутствующим: в случае смерти пенсионера или его признания безвестно отсутствующим или умершим выплаты также прекращаются;

в случае смерти пенсионера или его признания безвестно отсутствующим или умершим выплаты также прекращаются; статус пропавшего лица: если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, согласно Закону Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", выплата пенсии прекращается;

если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, согласно Закону Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", выплата пенсии прекращается; неполучение пенсии: если пенсионер не получает выплату в течение шести месяцев подряд, это основание для прекращения выплаты;

если пенсионер не получает выплату в течение шести месяцев подряд, это основание для прекращения выплаты; непрохождение физической идентификации: в случае непрохождения физической идентификации, если это предусмотрено законодательством, выплата пенсии также может быть прекращена.

Существуют и другие основания, предусмотренные законодательством, например, в случае трудоустройства лица, получающего пенсию за выслугу лет, или окончания обучения ребенка, получающего пенсию в случае потери кормильца. Возобновление выплат возможно после выяснения обстоятельств, по которым выплата была прекращена.

Выплата возобновляется территориальным органом ПФУ в течение 10 дней после установления причин и наличия необходимых условий. Для этого пенсионеру необходимо лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины, предъявив документы, удостоверяющие личность, и подав соответствующее заявление.

Гражданам, находящимся за границей, предусмотрена возможность посылать заявление о возобновлении выплат по почте. Это возможно как во время действия военного положения в Украине, так и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения.

Согласно законодательству, в случае обнаружения недостоверных данных, на основании которых были назначены или производятся выплаты пенсии, эти выплаты пересматриваются без учета таких сведений. Это означает, что любые изменения в личных данных должны быть своевременно уведомлены в Пенсионный фонд во избежание возможных санкций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине размер будущей пенсии зависит всего от двух факторов: стажа и зарплаты. При этом увеличить размер будущей пенсии может любой желающий. Для этого нужно не только официально работать и иметь большой стаж.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!