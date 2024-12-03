Некоторым из украинцев могут отказать в компенсации за разрушительное жилье: какие причины и как это предотвратить

В Украине компенсация средств за разрушенное жилье возможна по программе єВідновлення, но только для владельцев, зарегистрированных в реестре недвижимости на момент разрушения. Представление достоверных данных является обязательным условием.

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Об этом рассказала адвокат Татьяна Даниленко в комментарии СМИ. В результате вооруженной агрессии России в Украине уже разрушены более 250 тысяч жилых домов. Заявку на возмещение разрушенного или поврежденного имущества могут подать граждане Украины, которые:

являются владельцами поврежденных частных, усадебных, дачных или садовых домов, квартир или других жилых помещений;

получили повреждение жилья с 24 февраля 2022 года в результате военных действий;

имеют подтвержденное право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Также обязательным условием является достижение совершеннолетия. Государство предлагает цифровые механизмы удобства граждан. Подать заявку можно в приложении Дія по следующему алгоритму:

обновите приложение до последней версии;

выделите раздел "Услуги" и выберите "Сообщения о поврежденном имуществе";

и выберите заполните информацию о поврежденном объекте: полное имя владельца, идентификационный номер, контактные данные и детали объекта;

зарегистрируйте сообщения и ждите инструкций по следующим шагам, которые правительство планирует обнародовать в ближайшее время.

В зависимости от степени повреждений размер компенсации в 2024 году может составлять от 200 до 500 тысяч гривен. Однако эти суммы могут изменяться в зависимости от дополнительных правительственных постановлений.

В последнее время на онлайн-платформах начали появляться объявления о продаже поврежденных домов под компенсацию. По словам адвоката Татьяны Даниленко, это вызывает разные мотивации у покупателей:

инвестиции для последующей перепродажи после восстановления;

для последующей перепродажи после восстановления; покупка земли и документов на строительство новых объектов;

и документов на строительство новых объектов; ожидание компенсации, что часто становится главным двигателем подобных сделок.

Однако важно понимать, что компенсация назначается только владельцу, числившемуся в реестре на момент разрушения, или его наследникам. Новые покупатели поврежденного жилья права на возмещение не имеют.

Механизм отказов в компенсации подробно прописан в нормативных документах, таких как постановления Кабмина №381 и №600. Основные основания для отказа включают в себя:

недостоверность данных в заявлении;

в заявлении; повторная подача заявления по одному и тому же объекту;

по одному и тому же объекту; регистрация права собственности после разрушения объекта;

проведение ремонтных работ , полностью устранивших повреждения до момента подачи заявления;

, полностью устранивших повреждения до момента подачи заявления; расположение объекта в зоне активных боевых действий или временно оккупированных территориях, если не определена дата завершения боевых действий;

или временно оккупированных территориях, если не определена дата завершения боевых действий; несоответствие объекта условиям компенсации – например, если повреждения произошли до начала военного положения 24 февраля 2022, или же не были следствием военных действий;

– например, если повреждения произошли до начала военного положения 24 февраля 2022, или же не были следствием военных действий; отсутствие объекта в реестре недвижимого имущества.

Обращение за компенсацией требует внимательности к деталям. Представление некорректных или неполных документов может привести к отказу. Также гражданам важно быть осмотрительными по поводу приобретения разрушенного жилья "под компенсацию", ведь законодательство четко регламентирует, кто имеет право на выплаты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, программа есть Восстановление в Украине теперь доступна как через приложение Действие, так и через ЦНАП, что значительно расширяет возможности для граждан. Равный доступ к услугам и прозрачность процесса гарантируют, что каждый украинский сможет получить компенсацию за поврежденное жилье.

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