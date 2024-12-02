Программу єВідновлення расширили: как теперь украинцы смогут получить возмещение за разрушенное жилье
Программа єВідновлення в Украине теперь доступна как через приложение Дія, так и через ЦПАУ, что значительно расширяет возможности для граждан. Равный доступ к услугам и прозрачность процесса гарантируют, что каждый украинец может получить компенсацию за поврежденное жилье.
Об этом сообщила нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"). По ее словам, это новшество – результат диалога между властью и обществом, который продолжался на протяжении прошлого года. Благодаря внедрению возможности подачи документов через ЦПАУ:
- жители, не обладающие цифровыми навыками, могут получить доступ к программе: пожилые люди или те, кто не пользуется смартфонами, теперь могут воспользоваться услугой в ЦПАУ;
- процесс становится доступным даже для тех, кто действует от имени собственника жилья: это особенно важно для родственников или представителей, помогающих оформить документы;
- сервис доступен лицам без РНУКН (регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика): таким образом, каждый гражданин получает равный доступ к государственной помощи;
- прозрачность процесса: вся информация хранится в официальном реестре, что минимизирует риск ошибок или злоупотреблений.
В прошлом году совместно с общественной организацией "Институт Республики" (Активная громада) и при поддержке Программы USAID "РАДА: следующее поколение" были проведены публичные консультации по совершенствованию программы. В ходе обсуждения граждане акцентировали внимание на необходимости дублировать услуги, доступные в Дії, через ЦПАУ. Это позволило учесть потребности тех, кто не имеет доступа к цифровым инструментам.
Как воспользоваться новой возможностью
Для подачи заявки на жилищный сертификат через ЦПАУ необходимо выполнить несколько шагов. А именно:
- посетить ближайший Центр предоставления административных услуг;
- предоставить необходимые документы (можно действовать от имени собственника);
- заполнить заявку вместе с представителем ЦПАУ.
Процесс подачи максимально прост и удобен, а обработка документов гарантирует официальное внесение в реестр. Министерство цифровой трансформации обещает и дальше совершенствовать программы цифровой и офлайн-поддержки граждан.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, потерявшие жилье из-за войны, могут использовать сертификат єВідновлння для покрытия первого взноса за ипотеку по программе єОселя, а остальную сумму взять в кредит под 3% или 7%. Это упрощает процесс приобретения нового жилья и поддерживает восстановление жилищного фонда страны.
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