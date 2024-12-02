Программу єВідновлення расширили: как теперь украинцы смогут получить возмещение за разрушенное жилье

Программа єВідновлення в Украине теперь доступна как через приложение Дія, так и через ЦПАУ, что значительно расширяет возможности для граждан. Равный доступ к услугам и прозрачность процесса гарантируют, что каждый украинец может получить компенсацию за поврежденное жилье.

Видео дня

Об этом сообщила нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"). По ее словам, это новшество – результат диалога между властью и обществом, который продолжался на протяжении прошлого года. Благодаря внедрению возможности подачи документов через ЦПАУ:

жители, не обладающие цифровыми навыками, могут получить доступ к программе: пожилые люди или те, кто не пользуется смартфонами, теперь могут воспользоваться услугой в ЦПАУ;

пожилые люди или те, кто не пользуется смартфонами, теперь могут воспользоваться услугой в ЦПАУ; процесс становится доступным даже для тех, кто действует от имени собственника жилья: это особенно важно для родственников или представителей, помогающих оформить документы;

это особенно важно для родственников или представителей, помогающих оформить документы; сервис доступен лицам без РНУКН (регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика): таким образом, каждый гражданин получает равный доступ к государственной помощи;

таким образом, каждый гражданин получает равный доступ к государственной помощи; прозрачность процесса: вся информация хранится в официальном реестре, что минимизирует риск ошибок или злоупотреблений.

В прошлом году совместно с общественной организацией "Институт Республики" (Активная громада) и при поддержке Программы USAID "РАДА: следующее поколение" были проведены публичные консультации по совершенствованию программы. В ходе обсуждения граждане акцентировали внимание на необходимости дублировать услуги, доступные в Дії, через ЦПАУ. Это позволило учесть потребности тех, кто не имеет доступа к цифровым инструментам.

Как воспользоваться новой возможностью

Для подачи заявки на жилищный сертификат через ЦПАУ необходимо выполнить несколько шагов. А именно:

посетить ближайший Центр предоставления административных услуг;

предоставить необходимые документы (можно действовать от имени собственника);

заполнить заявку вместе с представителем ЦПАУ.

Процесс подачи максимально прост и удобен, а обработка документов гарантирует официальное внесение в реестр. Министерство цифровой трансформации обещает и дальше совершенствовать программы цифровой и офлайн-поддержки граждан.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, потерявшие жилье из-за войны, могут использовать сертификат єВідновлння для покрытия первого взноса за ипотеку по программе єОселя, а остальную сумму взять в кредит под 3% или 7%. Это упрощает процесс приобретения нового жилья и поддерживает восстановление жилищного фонда страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!