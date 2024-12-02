Некоторых украинцев заставят вернуть "тысячу Зеленского": у кого отберут деньги

Программа "Зимняя єПідтримка", по которой государство выплатит украинцам по 1000 грн финансовой поддержки, доступна только для граждан на территории Украины. Но, поскольку программно ее могут получить все, тем, кто нарушит правила, придется вернуть средства в бюджет.

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Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил Денис Шмигаль. Он призвал украинцев за границей не злоупотреблять выплатами, поскольку власти проведут аудит для того, чтобы выявить тех, кто оформил помощь в нарушение правил. Шмыгаля надеется, что таких людей будет минимальное количество, хотя всех их все равно обнаружат и заставят вернуть деньги.

"Поэтому мы рекомендуем не злоупотреблять этими вещами", – предупреждает глава правительства. Он пояснил, что при оформлении поддержки люди декларативным способом отмечают, что они находятся на территории страны, а далее идет проверка по реестрам, геолокации и другим программным способам.

Как получить "тысячу Зеленского"

Подать заявку могут все проживающие на территории Украины, включая детей (для них заявку оформляют родители). Оформить выплату можно до 28 февраля 2025 года. Процесс подачи заявки прост и требует нескольких шагов:

обновите приложение Дія;

войдите в раздел "Зимняя єПідтримка" на главной странице или в меню "Сервисы";

на главной странице или в меню "Сервисы"; нажмите "Подать новую заявку" и выберите для кого оформляете выплату – для себя или ребенка;

и выберите для кого оформляете выплату – для себя или ребенка; при выборе ребенка автоматически подтянется свидетельство о рождении. Если документа нет, его можно добавить вручную;

выберите счет для зачисления средств;

проверьте данные, подтвердите свое пребывание в Украине и нажмите "Отправить".

Средства зачисляются на карточку "Национальный кэшбек", которую можно создать в Дії, выбрав один из банков-партнеров. Для тех, кто не имеет доступа к приложению Дія, предусмотрена возможность обратиться в "Укрпочту" или банки-партнеры для оформления выплаты. Средства можно использовать:

на оплату коммунальных услуг;

покупку лекарств;

приобретение билетов на транспорт;

покупку книг;

благотворительные взносы через платформу UNITED24.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в декабре выплатят по 6500 грн малообеспеченным семьям с детьми, а также семьям переселенцев, среди которых есть люди с инвалидностью. Денежные средства могут потратить на покупку зимних вещей, при этом чиновники не будут контролировать расходы средств.

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