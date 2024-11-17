Некоторые украинцы могут получить более 700 долларов на образование: кто именно и при каких условиях

Жители пяти областей Украины могут получить грант до 700 долларов для обучения и повышения квалификации. Предпочтение будут отдаваться переселенцам, одиноким родителям, беременным женщинам и людям с инвалидностью.

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Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Датский совет по делам беженцев (DRC) объявил грантовый конкурс для украинцев, желающих повысить свою квалификацию или получить новую профессию.

Программа ориентирована на людей, которые стремятся овладеть новой профессией или повысить свою квалификацию, но не имеют возможности самостоятельно оплатить обучение. Подать заявку на участие в грантовом конкурсе могут жители следующих областей:

Днепропетровская область ;

; Запорожская область ;

; Харьковская область ;

; Николаевская область ;

; Херсонская область.

Предпочтение в отборе будут отдаваться следующим категориям населения:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ) ;

; одинокие родители и матери;

беременные женщины и кормящие ребенка , а также лица, проживающие с такими женщинами;

, а также лица, проживающие с такими женщинами; люди с инвалидностью или хроническим заболеванием или лица, которые ухаживают за такими людьми.

Победители конкурса смогут выбрать учебный курс по своему усмотрению с учетом потребностей местного рынка труда. Это важное условие, ведь обучение должно быть актуальным и отвечать запросам работодателей в регионе. Требования к учебному курсу следующие:

продолжительность курса не должна превышать 6 месяцев ;

; обучение должно завершиться к июню 2025 года ;

; программа должна быть направлена на получение новых знаний и навыков, которые повысят конкурентоспособность участников на рынке труда.

Для участия в конкурсе нужно заполнить анкету, которую можно найти на официальной фейсбук-странице Датского совета по делам беженцев (DRC) или по ссылке, указанной в публикациях организаторов. Важно отметить, что заявки принимаются с октября 2024 года и конкурс будет продолжаться до завершения отбора всех участников. Кроме того, все заинтересованные могут получить подробную информацию и уточнить вопросы по следующим контактам:

электронный адрес : [email protected];

: [email protected]; горячая линия: 0 800 339 518 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00).

Программа грантового обучения является частью усилий международных организаций по поддержке украинцев во время войны. Обучение и повышение квалификации помогают улучшить экономическое положение людей, оказавшихся в сложных условиях.

Организаторы конкурса подчеркивают, что участники должны выбирать курсы, отвечающие реальным потребностям местного рынка труда. Это означает, что программа обучения должна быть направлена на получение практических навыков в востребованных областях, таких как:

ИТ-технологии и программирование ;

; медсестринство и социальная работа ;

; строительство и ремонтные работы ;

; поварение и гостиничный бизнес.

Выбор таких курсов поможет участникам быстрее найти работу по завершении обучения и повысить свою конкурентоспособность. Такие инициативы направлены на снижение уровня безработицы, особенно среди переселенцев и уязвимых категорий населения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабинет министров одобрил выдачу украинцам т.н. "тысячи Зеленского" – инициативу президента Владимира Зеленского по выплате 1000 грн каждому украинцу. Выплату начнут выдавать с 1 декабря.

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